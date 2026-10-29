Cerca de 9,3 mil moradores de Monte Mor, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), foram afetados pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas do último fim de semana. Diante dos estragos causados pelo transbordamento do Rio Capivari e de outros cursos d'água, o Governo de São Paulo enviou, na quarta-feira (28), uma remessa de ajuda humanitária ao município, incluindo alimentos, água potável, roupas e materiais de higiene.

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A assistência foi organizada pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil estadual, após solicitação da Prefeitura de Monte Mor. Entre os materiais encaminhados estão 100 cestas básicas, 2.240 litros de água potável, roupas para adultos e crianças e oito sacos de ração para cães e gatos. A Defesa Civil também disponibilizou 200 kits de limpeza, 100 kits de higiene pessoal e 80 kits dormitório.

A mobilização ocorre após um fim de semana marcado por alagamentos em diferentes cidades da região. Sumaré também recebeu ajuda do Estado, depois de enfrentar inundações que deixaram moradores ilhados e exigiram operações de resgate com barcos.

Rio Capivari transbordou e atingiu sete bairros