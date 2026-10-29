Cerca de 9,3 mil moradores de Monte Mor, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), foram afetados pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas do último fim de semana. Diante dos estragos causados pelo transbordamento do Rio Capivari e de outros cursos d'água, o Governo de São Paulo enviou, na quarta-feira (28), uma remessa de ajuda humanitária ao município, incluindo alimentos, água potável, roupas e materiais de higiene.
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A assistência foi organizada pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil estadual, após solicitação da Prefeitura de Monte Mor. Entre os materiais encaminhados estão 100 cestas básicas, 2.240 litros de água potável, roupas para adultos e crianças e oito sacos de ração para cães e gatos. A Defesa Civil também disponibilizou 200 kits de limpeza, 100 kits de higiene pessoal e 80 kits dormitório.
A mobilização ocorre após um fim de semana marcado por alagamentos em diferentes cidades da região. Sumaré também recebeu ajuda do Estado, depois de enfrentar inundações que deixaram moradores ilhados e exigiram operações de resgate com barcos.
Rio Capivari transbordou e atingiu sete bairros
Em Monte Mor, os transtornos começaram após as chuvas intensas registradas entre a noite de sábado (24) e a manhã de domingo (25). A situação foi agravada pelo volume de água que chegou de municípios situados na parte alta da bacia hidrográfica do Rio Capivari.
No domingo, o rio transbordou na altura da Rua Siqueira Campos, provocando alagamentos em ruas, residências e outras áreas próximas. A cheia atingiu diferentes pontos da cidade e mobilizou equipes municipais para atender a população.
Segundo a Prefeitura, o levantamento de aproximadamente 9,3 mil moradores afetados foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com base nos cadastros das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Entre os bairros atingidos estão Jardim Capuavinha, Jardim Progresso, Jardim Santa Isabel, Vila Farid Calil, Jardim Santa Cândida, Jardim São José e Parque Bela Vista.
O balanço representa a população afetada pelas enchentes e não significa que todos os moradores contabilizados tenham ficado desabrigados ou precisado deixar suas casas.
Seis cidades receberam ajuda do Estado
A presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou a importância da atuação conjunta entre Estado e prefeituras para atender as famílias prejudicadas.
“Nosso trabalho é estar ao lado dos municípios, oferecendo o suporte necessário para que essa ajuda chegue a quem mais precisa com agilidade. Seguimos acompanhando de perto cada cidade afetada, para que as famílias possam retomar a rotina com mais segurança e dignidade”, afirmou.
Desde segunda-feira (26), o Fundo Social e a Defesa Civil estadual intensificaram a distribuição de materiais de primeira necessidade aos municípios atingidos pelos temporais.
Monte Mor foi a sexta cidade contemplada pela mobilização. Antes dela, receberam assistência Guareí e Rafard, na segunda-feira, e Capivari, Sumaré e Jaú, na terça-feira.
Segundo o Governo de São Paulo, as equipes continuam acompanhando as consequências das chuvas e as solicitações das prefeituras. Novos envios de alimentos, água, roupas e materiais de higiene poderão ocorrer conforme as necessidades identificadas pelos serviços municipais de assistência social.