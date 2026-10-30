O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, espera receber aproximadamente 174 mil passageiros durante o feriado prolongado de Finados. A previsão considera o movimento entre sexta-feira (30) e terça-feira (3 de novembro), período em que estão programados 1.650 pousos e decolagens, entre voos nacionais e internacionais.

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O dia de maior movimento deverá ser justamente a terça-feira (3), quando são esperados 38,5 mil passageiros embarcando ou desembarcando no terminal. Na sequência aparecem a sexta-feira (30), com previsão de 37,7 mil viajantes, e a segunda-feira (2), feriado de Finados, com 35,4 mil pessoas.

O aumento no fluxo também será percebido nas operações das aeronaves. A terça-feira deverá concentrar 366 pousos e decolagens, seguida pela sexta-feira, com 358 movimentos, e pela segunda-feira, com 331.