O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, espera receber aproximadamente 174 mil passageiros durante o feriado prolongado de Finados. A previsão considera o movimento entre sexta-feira (30) e terça-feira (3 de novembro), período em que estão programados 1.650 pousos e decolagens, entre voos nacionais e internacionais.
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O dia de maior movimento deverá ser justamente a terça-feira (3), quando são esperados 38,5 mil passageiros embarcando ou desembarcando no terminal. Na sequência aparecem a sexta-feira (30), com previsão de 37,7 mil viajantes, e a segunda-feira (2), feriado de Finados, com 35,4 mil pessoas.
O aumento no fluxo também será percebido nas operações das aeronaves. A terça-feira deverá concentrar 366 pousos e decolagens, seguida pela sexta-feira, com 358 movimentos, e pela segunda-feira, com 331.
Os horários de maior concentração de passageiros também exigirão atenção de quem pretende viajar. Na sexta-feira (30), o pico deverá ocorrer entre 17h e 23h50, enquanto na terça-feira (3), principal dia de retorno, a movimentação mais intensa está prevista para o período das 5h às 12h.
Nordeste e destinos internacionais estão entre os mais procurados
Entre os destinos nacionais com maior procura estão as capitais das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. Municípios do interior paulista também aparecem entre os destinos buscados pelos passageiros.
Nas viagens internacionais, os destaques são Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; e Madri, na Espanha. A programação inclui ainda voos sazonais para Mendoza e Bariloche, na Argentina.
Voos internacionais com 11 mil passageiros
Do total de operações previstas para o feriado, 172 serão de voos internacionais, divididas igualmente entre 86 decolagens com destino ao exterior e 86 pousos de aeronaves provenientes de outros países.
A expectativa é de que aproximadamente 11 mil passageiros utilizem o Píer A, destinado às operações internacionais, durante os cinco dias.
Aeroporto reforçado
Para atender ao aumento da demanda, a administração de Viracopos preparou uma operação especial, com reforço de funcionários em diferentes setores do terminal.
As equipes de atendimento aos passageiros, segurança, manutenção, limpeza e gestão operacional terão reforço durante os dias de maior movimento. O serviço de orientação ao público, conhecido como Posso Ajudar?, também contará com colaboradores adicionais.
Estabelecimentos comerciais do aeroporto, incluindo lojas, cafeterias, lanchonetes e restaurantes, estão se preparando para receber o fluxo ampliado de viajantes.
A orientação aos passageiros é consultar antecipadamente as informações de seus voos junto às companhias aéreas e reservar tempo suficiente para os procedimentos de embarque, especialmente nos horários de pico.