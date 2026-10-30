As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem receber mais de 3,6 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Finados, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). A previsão das concessionárias aponta movimento intenso nas estradas, especialmente nos períodos de saída e retorno, com reflexos nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro I e Zeferino Vaz, além das ligações com o Sul de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Somadas, as estimativas da Motiva Autoban, Rota das Bandeiras e Renovias chegam a aproximadamente 3,67 milhões de veículos ao longo dos quatro dias. O maior volume está previsto para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que deverá concentrar mais de 2,2 milhões de veículos. O feriado também será marcado por uma mudança importante: a Renovias encerrará suas operações no sábado (31), e a Rota Mogiana assumirá a administração das rodovias a partir de domingo (1º).

Para os motoristas que pretendem viajar, a recomendação é evitar os horários de maior movimento, principalmente na tarde de sexta-feira e no retorno de segunda-feira, quando o fluxo deverá aumentar nas principais ligações rodoviárias da região.

Anhanguera e Bandeirantes terão 2,2 milhões de veículos