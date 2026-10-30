As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem receber mais de 3,6 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Finados, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). A previsão das concessionárias aponta movimento intenso nas estradas, especialmente nos períodos de saída e retorno, com reflexos nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro I e Zeferino Vaz, além das ligações com o Sul de Minas Gerais.
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Somadas, as estimativas da Motiva Autoban, Rota das Bandeiras e Renovias chegam a aproximadamente 3,67 milhões de veículos ao longo dos quatro dias. O maior volume está previsto para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que deverá concentrar mais de 2,2 milhões de veículos. O feriado também será marcado por uma mudança importante: a Renovias encerrará suas operações no sábado (31), e a Rota Mogiana assumirá a administração das rodovias a partir de domingo (1º).
Para os motoristas que pretendem viajar, a recomendação é evitar os horários de maior movimento, principalmente na tarde de sexta-feira e no retorno de segunda-feira, quando o fluxo deverá aumentar nas principais ligações rodoviárias da região.
Anhanguera e Bandeirantes terão 2,2 milhões de veículos
A Motiva Autoban estima a circulação de 2,263 milhões de veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Finados 2026.
Na saída para o feriado, os períodos mais movimentados deverão ocorrer na sexta-feira (30), das 16h às 20h, e no sábado (31), das 9h às 13h. Já na volta, a maior concentração está prevista para segunda-feira (2), entre 15h e 22h.
A concessionária realizará uma operação especial de monitoramento e atendimento aos usuários durante todo o período, com orientação para que os motoristas façam a manutenção preventiva dos veículos e programem os deslocamentos com antecedência.
Dom Pedro I deve concentrar 500 mil veículos
No Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, a expectativa é de 730 mil veículos entre sexta-feira e segunda-feira. Desse total, aproximadamente 500 mil deverão circular pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065).
A estrada é uma das principais ligações entre a Região Metropolitana de Campinas e o Vale do Paraíba, além de servir como rota para motoristas que seguem em direção ao Litoral Norte paulista.
Segundo a concessionária, mais de 240 mil veículos são esperados nas rodovias do corredor somente na sexta-feira (30), quando o horário de pico deverá ocorrer entre 15h e 21h. A manhã de sábado também poderá registrar tráfego elevado.
Na segunda-feira, o retorno dos viajantes deverá ocorrer de maneira mais distribuída ao longo do dia.
Além da Dom Pedro I, a previsão é de 100 mil veículos na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Engenheiro Coelho. Já as rodovias Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), na região de Jundiaí, deverão receber quase 130 mil veículos, somadas.
Rodovias para o Sul de Minas terão 680 mil veículos
Nas estradas atualmente administradas pela Renovias, a estimativa é de circulação de mais de 680 mil veículos durante o feriado.
O maior movimento de saída deverá ocorrer no sentido norte, em direção ao interior e ao Sul de Minas Gerais, na sexta-feira (30), das 14h às 19h, e no sábado (31), das 8h às 13h.
No retorno, a previsão é de fluxo intenso no sentido sul, em direção a São Paulo, na segunda-feira (2), entre 14h e 19h.
Renovias deixa rodovias após 28 anos
Uma das principais novidades do feriado será a troca de concessionária nas rodovias que ligam Campinas ao Sul de Minas Gerais.
A Renovias encerrará suas atividades às 23h59 de sábado (31 de outubro), concluindo um período de 28 anos de concessão. A partir da 0h de domingo (1º de novembro), a Rota Mogiana assumirá oficialmente a operação do sistema.
A mudança acontecerá em pleno feriado prolongado, quando milhares de motoristas estarão utilizando as rodovias. Por isso, as duas concessionárias elaboraram um planejamento conjunto com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), estabelecendo as responsabilidades de cada empresa durante a transição.
Segundo as concessionárias, o objetivo é garantir a continuidade dos serviços de atendimento, monitoramento e segurança aos usuários, sem interrupções durante a mudança de administração.
Cuidados antes de pegar a estrada
As concessionárias orientam os motoristas a verificar as condições dos pneus, freios, iluminação e demais itens de segurança antes da viagem.
Também é importante respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar deslocamentos nos horários de pico, sempre que possível.
Em caso de pane, acidente ou outra emergência, os usuários devem recorrer aos canais de atendimento das concessionárias responsáveis por cada trecho.