O Halloween promete dar um impulso extra ao comércio de Campinas neste fim de semana. Celebrado no sábado (31), o Dia das Bruxas deve movimentar aproximadamente R$ 4,1 milhões no varejo da cidade, segundo estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). O valor representa um crescimento de 5,1% em relação a 2025, reforçando a importância de uma comemoração que vem conquistando espaço no calendário de vendas.

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A procura por fantasias, maquiagens, acessórios, enfeites e guloseimas está entre os principais motores desse movimento. Embora a festa tenha forte influência da cultura norte-americana, o Halloween ganhou popularidade no Brasil, especialmente entre jovens de 18 a 30 anos e famílias com crianças. Personagens de filmes de terror, produções de sucesso e referências da cultura pop ajudam a impulsionar a demanda por produtos temáticos.

A expectativa de vendas também considera a realização de festas e eventos promovidos por clubes, escolas de idiomas e estabelecimentos públicos e privados. Essas comemorações estimulam não apenas a compra de fantasias e acessórios, mas também o consumo de alimentos, doces e artigos de decoração.

Fantasias podem custar mais de R$ 220