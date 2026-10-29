O Halloween promete dar um impulso extra ao comércio de Campinas neste fim de semana. Celebrado no sábado (31), o Dia das Bruxas deve movimentar aproximadamente R$ 4,1 milhões no varejo da cidade, segundo estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). O valor representa um crescimento de 5,1% em relação a 2025, reforçando a importância de uma comemoração que vem conquistando espaço no calendário de vendas.
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A procura por fantasias, maquiagens, acessórios, enfeites e guloseimas está entre os principais motores desse movimento. Embora a festa tenha forte influência da cultura norte-americana, o Halloween ganhou popularidade no Brasil, especialmente entre jovens de 18 a 30 anos e famílias com crianças. Personagens de filmes de terror, produções de sucesso e referências da cultura pop ajudam a impulsionar a demanda por produtos temáticos.
A expectativa de vendas também considera a realização de festas e eventos promovidos por clubes, escolas de idiomas e estabelecimentos públicos e privados. Essas comemorações estimulam não apenas a compra de fantasias e acessórios, mas também o consumo de alimentos, doces e artigos de decoração.
Fantasias podem custar mais de R$ 220
O levantamento da ACIC apresenta uma referência dos preços praticados no comércio de Campinas para os principais produtos utilizados nas comemorações.
Os preços podem variar de acordo com o estabelecimento, a marca, o material e as características de cada produto. As fantasias e maquiagens aparecem entre os itens de maior valor, enquanto acessórios e pequenos objetos decorativos oferecem alternativas mais acessíveis para quem pretende entrar no clima da festa.
Vitrines e redes sociais ajudam a atrair consumidores
Além das vendas tradicionais, o Halloween também abre espaço para estratégias criativas no varejo. Uma das tendências apontadas para 2026 é a criação de experiências imersivas nas lojas, com vitrines decoradas, cenários temáticos e ambientes preparados para fotografias.
A proposta é transformar a visita ao comércio em uma experiência que possa ser compartilhada nas redes sociais, ampliando a divulgação dos estabelecimentos e atraindo novos consumidores. Campanhas digitais, promoções especiais e pontos de venda temporários também estão entre as alternativas utilizadas pelos lojistas para aproveitar a data.
Os efeitos da comemoração alcançam diferentes segmentos, como lojas de roupas, maquiagens, armarinhos, estabelecimentos especializados em fantasias, artigos de decoração e comércio de doces.
Para o economista da ACIC, Mário Eduardo Campos, a data representa uma oportunidade de diversificação para os comerciantes, especialmente por estimular compras relacionadas a festas e experiências.
“O Halloween representa uma oportunidade para o comércio diversificar o mix de produtos, investir em ações promocionais e explorar estratégias criativas para atrair consumidores”, avalia.
Embora ainda tenha uma participação menor no calendário comercial quando comparado a datas tradicionais, o Dia das Bruxas vem se tornando uma oportunidade adicional de faturamento para o varejo campineiro, especialmente entre os estabelecimentos que conseguem adaptar produtos e ações promocionais ao clima da celebração.