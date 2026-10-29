29 de outubro de 2026
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Farmácia do CS San Martin fecha até 9 de novembro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Farmácia do CS San Martin ficará fechada até 9 de novembro para melhorias estruturais e adequações no espaço.
Farmácia do CS San Martin ficará fechada até 9 de novembro para melhorias estruturais e adequações no espaço.

A farmácia do CS (Centro de Saúde) San Martin, em Campinas, estará fechada a partir desta quinta-feira (29) até o dia 9 de novembro. O fechamento temporário é necessário para a realização de melhorias estruturais e adequações no espaço.

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Durante o período, serão instaladas prateleiras nos almoxarifados da farmácia e da enfermagem. Segundo a Secretaria de Saúde, a adequação do armazenamento contribui para uma melhor assistência à população.

Enquanto a unidade estiver fechada, os pacientes podem retirar medicamentos em qualquer outro Centro de Saúde da cidade. Entre as unidades mais próximas estão os CSs Cássio Raposo, São Marcos e Santa Mônica.

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