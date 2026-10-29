A 29ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a decisão da 2ª Vara Cível de Limeira que condenou um advogado e seu escritório a restituírem cerca de R$ 3 milhões a uma cliente. O caso envolve o levantamento de R$ 3,7 milhões em cumprimento de sentença sem o repasse do valor à autora da ação.

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Segundo o processo, a cliente contratou o advogado para ajuizar uma ação indenizatória, que foi julgada parcialmente procedente. Na fase de cumprimento de sentença, o réu levantou a quantia de R$ 3,7 milhões e a transferiu para a conta bancária da sociedade de advogados corré, sem fazer o repasse correspondente à cliente.

A autora alegou não reconhecer como autêntica a procuração usada para o levantamento dos valores. Já os réus sustentavam que o contrato firmado previa remuneração de 50% sobre o valor a ser recebido e permitia a prestação de contas apenas 180 dias após o trânsito em julgado da ação.

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