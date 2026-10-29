A 29ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a decisão da 2ª Vara Cível de Limeira que condenou um advogado e seu escritório a restituírem cerca de R$ 3 milhões a uma cliente. O caso envolve o levantamento de R$ 3,7 milhões em cumprimento de sentença sem o repasse do valor à autora da ação.
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Segundo o processo, a cliente contratou o advogado para ajuizar uma ação indenizatória, que foi julgada parcialmente procedente. Na fase de cumprimento de sentença, o réu levantou a quantia de R$ 3,7 milhões e a transferiu para a conta bancária da sociedade de advogados corré, sem fazer o repasse correspondente à cliente.
A autora alegou não reconhecer como autêntica a procuração usada para o levantamento dos valores. Já os réus sustentavam que o contrato firmado previa remuneração de 50% sobre o valor a ser recebido e permitia a prestação de contas apenas 180 dias após o trânsito em julgado da ação.
Falta de prova
Na decisão, o desembargador Neto Barbosa Ferreira destacou que os apelantes não apresentaram o contrato original firmado pelas partes, o que impossibilitou a comprovação de sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica.
“Os honorários convencionados decorrem da autonomia privada e vinculam as partes nos limites do ajuste celebrado. Na hipótese, conforme já examinado, não restou comprovada a autenticidade do instrumento (…), único elemento apresentado para demonstrar a contratação no percentual de 50%”, afirmou o magistrado.
Segundo ele, não há suporte probatório para reconhecer que a autora tenha concordado em destinar metade do proveito econômico da demanda aos apelantes, nem que tenha autorizado a retenção do dinheiro pelo período de 180 dias após o trânsito em julgado.
O desembargador ressaltou que a conclusão não nega aos recorrentes o direito à remuneração, mas a ajusta ao percentual reconhecido pela autora, de 20% do proveito econômico. Também não foi reconhecido o suposto direito de conservar os valores por até 180 dias após o trânsito em julgado, “pois essa prerrogativa decorre exclusivamente de cláusula inserida no mesmo instrumento cuja autenticidade não foi comprovada”.