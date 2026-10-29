Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada pela equipe do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) na Praça do Floresta Parque. Durante o patrulhamento preventivo, os guardas civis viram três indivíduos trocando algo entre si no meio da praça.

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Um deles carregava um embrulho nas mãos e, ao perceberem a aproximação da viatura, os três se separaram e começaram a caminhar rapidamente em direções diferentes. Devido à atitude suspeita, os agentes abordaram os três e, no embrulho que estava com um deles, encontraram 11 porções de maconha, quatro microtubos de cocaína, 14 pedras de crack e R$ 49.

Questionado pelos guardas, o homem confessou que estava no local vendendo drogas. Com os outros dois abordados, nada de ilícito foi encontrado, mas ambos disseram que estavam ali para comprar entorpecentes.