A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de furtar uma carteira em um comércio de bebidas no bairro Santa Úrsula, em Jaguariúna. A vítima, que acionou a equipe policial, relatou que o indivíduo subtraiu sua carteira, contendo cerca de R$ 500 e documentos pessoais, e fugiu em direção a uma área de mata próxima à ponte sobre o Rio Jaguari.

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Durante as diligências na região, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Questionado, ele negou o furto e afirmou que teria visto a carteira ser deixada por outra pessoa dentro de uma caixa de bebidas no próprio bar. Mais tarde, a vítima encontrou a carteira no local indicado, mas constatou que o dinheiro havia desaparecido.

Na busca pessoal, os policiais encontraram R$ 450 escondidos dentro do tênis do homem e R$ 5,55 em moedas no bolso da calça. Diante das evidências, ele admitiu ter furtado o dinheiro da carteira da vítima. Em consulta aos sistemas, foi constatado ainda que o suspeito era procurado pela Justiça.