A previsão do tempo para a RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quinta-feira (29) indica céu nublado a encoberto e chuvas a qualquer momento do dia. As precipitações podem começar ainda na madrugada e variar de intensidade ao longo do dia.

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Os maiores volumes de chuva são esperados para a tarde e a noite, quando há risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos. Também existe possibilidade de tempestades, com raios e chuva forte.

Com o tempo chuvoso e o céu nublado, as temperaturas ficam amenas e com pouca variação: a mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 22°C.