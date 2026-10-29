29 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta terá chuva forte e risco de alagamentos na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira terá céu encoberto, chuva ao longo do dia e risco de alagamentos, enxurradas e temporais na RMC.
Quinta-feira terá céu encoberto, chuva ao longo do dia e risco de alagamentos, enxurradas e temporais na RMC.

A previsão do tempo para a RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quinta-feira (29) indica céu nublado a encoberto e chuvas a qualquer momento do dia. As precipitações podem começar ainda na madrugada e variar de intensidade ao longo do dia.

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Os maiores volumes de chuva são esperados para a tarde e a noite, quando há risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos. Também existe possibilidade de tempestades, com raios e chuva forte.

Com o tempo chuvoso e o céu nublado, as temperaturas ficam amenas e com pouca variação: a mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 22°C.

 

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