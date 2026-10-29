Campinas chegou à marca de 51 semáforos sonoros destinados a pessoas com deficiência visual, após a instalação de 11 novos dispositivos em outubro. Os equipamentos foram distribuídos por diferentes regiões da cidade, incluindo cruzamentos movimentados do Centro e do Cambuí, além de travessias próximas à Unicamp. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) pretende ampliar a rede para 68 pontos até o fim de 2026, com a implantação de outros 17 equipamentos.

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A tecnologia utilizada na cidade dispensa o acionamento de botões. Em vez disso, os semáforos identificam automaticamente a aproximação de usuários cadastrados por meio de uma pequena tag com sinal Bluetooth. Quando o sistema reconhece o dispositivo, emite avisos sonoros para orientar o momento adequado de atravessar a rua.

A ampliação busca reduzir a dependência de terceiros durante os deslocamentos e proporcionar mais segurança em travessias de grande circulação. Segundo a Emdec, a escolha dos locais considera os trajetos utilizados com frequência por pessoas com deficiência visual e os pontos de interesse identificados em parceria com instituições que atendem esse público.

Veja onde foram instalados os novos semáforos