Campinas chegou à marca de 51 semáforos sonoros destinados a pessoas com deficiência visual, após a instalação de 11 novos dispositivos em outubro. Os equipamentos foram distribuídos por diferentes regiões da cidade, incluindo cruzamentos movimentados do Centro e do Cambuí, além de travessias próximas à Unicamp. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) pretende ampliar a rede para 68 pontos até o fim de 2026, com a implantação de outros 17 equipamentos.
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A tecnologia utilizada na cidade dispensa o acionamento de botões. Em vez disso, os semáforos identificam automaticamente a aproximação de usuários cadastrados por meio de uma pequena tag com sinal Bluetooth. Quando o sistema reconhece o dispositivo, emite avisos sonoros para orientar o momento adequado de atravessar a rua.
A ampliação busca reduzir a dependência de terceiros durante os deslocamentos e proporcionar mais segurança em travessias de grande circulação. Segundo a Emdec, a escolha dos locais considera os trajetos utilizados com frequência por pessoas com deficiência visual e os pontos de interesse identificados em parceria com instituições que atendem esse público.
Veja onde foram instalados os novos semáforos
Os 11 dispositivos implantados neste mês contemplam avenidas importantes, cruzamentos da região central e uma travessia próxima à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Confira os endereços:
- Avenida Orosimbo Maia: em frente à Etec Bento Quirino, com equipamentos nos sentidos bairro–Centro e Centro–bairro.
- Avenida Júlio de Mesquita: cruzamentos com as ruas Barreto Leme, General Osório e Joaquim Novaes, além da Avenida Benjamin Constant.
- Avenida Barão de Itapura: cruzamentos com as ruas Engenheiro Cândido Gomide e Barão Geraldo de Rezende.
- Rua Saldanha Marinho: cruzamento com a Rua Treze de Maio.
- Avenida Ruy Rodriguez: cruzamento com a Rua Armando Federico Renganeschi.
- Rua Roxo Moreira: travessia de pedestres em frente à Unicamp.
A Emdec informou que outras 17 travessias receberão o sistema até dezembro. Entre os locais previstos estão pontos da Avenida John Boyd Dunlop, especialmente nas proximidades do Terminal Campo Grande e do Hospital da PUC-Campinas.
Tecnologia identifica o usuário sem precisar apertar botão
O funcionamento dos equipamentos é baseado na comunicação entre o semáforo e uma tag Bluetooth transportada pela pessoa com deficiência visual. Ao detectar a presença do dispositivo, o sistema ativa os avisos sonoros que indicam a fase destinada à travessia de pedestres.
A solução foi desenvolvida pela própria Emdec para substituir um modelo que dependia de botões instalados nas colunas semafóricas. Esses acionadores, segundo a empresa, eram frequentemente danificados por atos de vandalismo, prejudicando o funcionamento do serviço.
No sistema atual, os componentes ficam protegidos em caixas instaladas na parte superior das estruturas semafóricas, o que dificulta a depredação e reduz a necessidade de manutenção. A tecnologia também apresenta baixo custo de implantação, de acordo com a empresa municipal.
Para acessar a tecnologia, as pessoas com deficiência visual precisam ter uma tag Bluetooth cadastrada, que permite ao semáforo identificar sua aproximação.
A distribuição e o cadastramento são realizados pela Emdec em parceria com instituições e órgãos de apoio à população com deficiência, entre eles:
- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
- Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores (ICCT);
- Centro Cultural Louis Braille de Campinas.
A expansão anunciada para os próximos meses deverá levar a tecnologia a novas travessias e ampliar a cobertura do sistema em Campinas. Se os 17 equipamentos previstos forem instalados, a cidade encerrará 2026 com 68 semáforos sonoros, um crescimento de aproximadamente 33% em relação à rede atual.