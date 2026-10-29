Campinas terá quatro dias consecutivos de mudanças no funcionamento dos serviços públicos, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2 de novembro). O período prolongado será provocado pela transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado nesta quarta-feira (28), para sexta-feira, seguido pelo feriado nacional de Finados, na segunda-feira. Com isso, o atendimento administrativo da Prefeitura será interrompido após esta quinta-feira (29) e retomado somente na terça-feira (3).

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A suspensão do expediente não significa a paralisação de todos os serviços municipais. Hospitais, unidades de pronto atendimento, Samu, Guarda Municipal e Defesa Civil continuarão funcionando. Já os centros de saúde, bibliotecas, centros esportivos e postos de atendimento presencial de diferentes órgãos terão alterações. O transporte coletivo também terá horários diferentes na sexta-feira e no feriado de segunda-feira.

Para quem pretende aproveitar os dias de descanso, os parques e bosques municipais permanecerão abertos, assim como o Mercadão e alguns espaços de lazer. A Prefeitura também preparou uma operação especial de ônibus para atender os cemitérios no Dia de Finados.

Saúde: postos fecham, mas urgências funcionam