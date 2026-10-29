Campinas terá quatro dias consecutivos de mudanças no funcionamento dos serviços públicos, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2 de novembro). O período prolongado será provocado pela transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado nesta quarta-feira (28), para sexta-feira, seguido pelo feriado nacional de Finados, na segunda-feira. Com isso, o atendimento administrativo da Prefeitura será interrompido após esta quinta-feira (29) e retomado somente na terça-feira (3).
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A suspensão do expediente não significa a paralisação de todos os serviços municipais. Hospitais, unidades de pronto atendimento, Samu, Guarda Municipal e Defesa Civil continuarão funcionando. Já os centros de saúde, bibliotecas, centros esportivos e postos de atendimento presencial de diferentes órgãos terão alterações. O transporte coletivo também terá horários diferentes na sexta-feira e no feriado de segunda-feira.
Para quem pretende aproveitar os dias de descanso, os parques e bosques municipais permanecerão abertos, assim como o Mercadão e alguns espaços de lazer. A Prefeitura também preparou uma operação especial de ônibus para atender os cemitérios no Dia de Finados.
Saúde: postos fecham, mas urgências funcionam
Todos os centros de saúde de Campinas ficarão fechados de sexta-feira (30) até segunda-feira (2), incluindo as unidades que normalmente atendem aos sábados. O funcionamento será retomado na terça-feira (3).
Os serviços de urgência e emergência, entretanto, não sofrerão interrupções. Permanecerão abertos 24 horas os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, além das UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço. O Samu também manterá atendimento ininterrupto.
Ônibus terão mudanças no feriado
Na sexta-feira (30), apesar do ponto facultativo, as linhas municipais de ônibus circularão normalmente, seguindo a programação habitual dos dias úteis.
Já na segunda-feira (2), a operação será adaptada à menor demanda típica de feriados. A Emdec informou que haverá reforço nas linhas que atendem as regiões dos cemitérios, além da disponibilização de veículos de reserva em sete terminais urbanos para atender eventuais aumentos no número de passageiros.
Os agentes de trânsito, equipes de fiscalização, operadores dos terminais e profissionais responsáveis pela manutenção semafórica continuarão trabalhando normalmente durante o período.
O atendimento presencial da Emdec, na Rua Antônio Manoel, 50, e os postos do órgão no Paço Municipal e nas unidades do Agiliza Campinas estarão fechados na sexta e na segunda. O expediente será retomado na terça-feira (3), às 8h.
Emergências de trânsito: telefone 118 ou WhatsApp (19) 3731-2910.
Parques e bosques abertos; centros esportivos fechados
Os parques e bosques de Campinas funcionarão normalmente na sexta-feira e no feriado de Finados, respeitando os horários habituais de cada espaço.
Uma das exceções na programação tradicional será o Bosque dos Jequitibás, que abrirá na segunda-feira (2) para receber visitantes no feriado. Em compensação, permanecerá fechado na terça-feira (3).
Os centros esportivos municipais ficarão fechados na sexta e na segunda-feira, mas funcionarão normalmente no sábado (31) e no domingo (1º). As bibliotecas municipais também não abrirão nos dois dias de suspensão do expediente.
A programação de lazer terá ainda a Operação Lagoa, que libera a pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado para atividades físicas no entorno da Lagoa do Taquaral, das 7h às 13h, no domingo e na segunda-feira.
A Ciclofaixa de Lazer Taquaral/Norte-Sul funcionará normalmente no domingo, das 7h às 12h. Não há previsão de operação da ciclofaixa na segunda-feira.
Coleta de lixo: veja o que muda
A limpeza urbana terá funcionamento diferente nos dois dias. Na sexta-feira (30), todos os serviços informados pela Prefeitura seguirão normalmente, incluindo coleta domiciliar, coleta seletiva, varrição, coleta hospitalar e ecopontos.
Na segunda-feira (2), a coleta domiciliar e comercial será mantida, mas não haverá coleta seletiva. A varrição funcionará em regime de plantão, enquanto a coleta hospitalar atenderá apenas grandes geradores. Os ecopontos permanecerão abertos.
Cemitérios terão horário ampliado
Por causa do aumento esperado na visitação durante o Dia de Finados, os cemitérios municipais terão funcionamento especial.
Na sexta-feira (30), a abertura será das 6h às 17h. No sábado (31), domingo (1º) e segunda-feira (2), o atendimento será ampliado até as 18h, com abertura às 6h.
As feiras livres e noturnas funcionarão normalmente na sexta-feira. Na segunda-feira, não há feiras previstas na programação habitual.
Mercadão abrirá durante os quatro dias
O Mercado Municipal de Campinas manterá atendimento ao público durante todo o período, mas com horários diferentes para os boxes tradicionais e o mezanino.
Boxes do Mercadão:
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Dia
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Horário
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Sexta-feira (30)
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7h às 18h
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Sábado (31)
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7h às 16h
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Domingo (1º)
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7h às 12h
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Segunda-feira (2)
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7h às 12h
Mezanino do Mercadão:
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Dia
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Horário
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Sexta-feira (30)
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10h às 22h
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Sábado (31)
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10h às 22h
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Domingo (1º)
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10h às 16h
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Segunda-feira (2)
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10h às 16h
Outros pontos turísticos também estarão disponíveis. A Torre do Castelo funcionará na sexta e na segunda, das 10h às 12h e das 13h às 17h. No sábado e no domingo, ficará aberta até as 21h, com intervalo entre 12h e 13h.
O Parque das Águas abrirá das 6h às 20h, sujeito às condições climáticas, enquanto o Jardim dos Espelhos funcionará das 6h30 às 20h.
Sanasa, CPAT e atendimento ao cidadão
As agências presenciais da Sanasa estarão fechadas na sexta e na segunda-feira. Durante esse período, o atendimento será realizado pela central 0800 7721 195, disponível 24 horas. Equipes de plantão continuarão responsáveis pelos reparos emergenciais.
O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), incluindo as unidades do Centro, Campo Grande e Ouro Verde, também ficará fechado nos dois dias.
O telefone 156 funcionará normalmente na sexta-feira, das 7h às 19h, mas terá atendimento suspenso na segunda-feira. Os canais digitais, incluindo WhatsApp e Portal do Cidadão, permanecerão disponíveis.
O Centro de Referência e Apoio à Mulher (Ceamo) e o Serviço de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência (Seravi) não terão atendimento na sexta e na segunda-feira.
Pátio Municipal restrito
Motoristas que precisarem retirar veículos apreendidos deverão ficar atentos às mudanças no funcionamento do Pátio Municipal.
Na sexta-feira (30), a liberação administrativa será realizada exclusivamente pelo WhatsApp da Emdec, no número (19) 3731-2910.
No sábado (31), o atendimento pelo WhatsApp ocorrerá das 8h às 13h, enquanto a retirada dos veículos poderá ser feita das 8h às 14h, na Rua Miguel Cascaldi Junior, 141, Jardim São José.
Não haverá liberação ou retirada de veículos no domingo (1º) nem na segunda-feira (2).
O PAI-Serviço manterá os atendimentos previamente agendados. Na sexta-feira, a operação seguirá o horário dos dias úteis, das 6h às 23h. Na segunda-feira, funcionará das 6h às 18h.
Atendimento veterinário também muda
A unidade 1 do Consultório Veterinário Móvel funcionará na sexta-feira (30), mas não abrirá no sábado (31) nem na segunda-feira (2). Até 3 de novembro, permanecerá em frente ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), na Vila Boa Vista. A partir de 5 de novembro, o atendimento será transferido para o Bosque dos Jequitibás.
A unidade 2 ficará fechada na sexta, no sábado e na segunda-feira. A partir de 4 de novembro, passará a atender na Praça da Juventude, na Rua Abigail Zeni Nader, no DIC 5, região do Ouro Verde.
Telefones de emergência
Durante os quatro dias, os serviços essenciais de segurança e proteção continuarão disponíveis:
- Defesa Civil: 199 — atendimento 24 horas.
- Guarda Municipal: 153 — atendimento 24 horas.
- Samu: 192 — atendimento de urgência e emergência.
- Emdec: 118 ou WhatsApp (19) 3731-2910.
- Sanasa: 0800 7721 195 — atendimento 24 horas.
O expediente administrativo da Prefeitura e dos órgãos municipais que terão atendimento suspenso será retomado na terça-feira, 3 de novembro.