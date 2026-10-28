Uma sacola enterrada em uma área de mata escondia 479 porções de drogas no Jardim Conceição, em Sousas, distrito de Campinas. O material foi descoberto nesta terça-feira (27), durante uma operação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil. A localização dos entorpecentes contou com a atuação de um cão farejador da corporação.

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A apreensão ocorreu nas proximidades da Rua João dos Santos Júnior, em uma região apontada pelas forças de segurança como local de comercialização de drogas. Durante as buscas, o cão SWAT, do Canil da Guarda Municipal, identificou o ponto onde a sacola havia sido enterrada.

Dentro da embalagem, os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes, separados em porções. O material apreendido somou aproximadamente 483 gramas, considerando o peso bruto informado pela Guarda Municipal.

Crack representava a maior parte das porções