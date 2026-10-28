Uma sacola enterrada em uma área de mata escondia 479 porções de drogas no Jardim Conceição, em Sousas, distrito de Campinas. O material foi descoberto nesta terça-feira (27), durante uma operação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil. A localização dos entorpecentes contou com a atuação de um cão farejador da corporação.
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A apreensão ocorreu nas proximidades da Rua João dos Santos Júnior, em uma região apontada pelas forças de segurança como local de comercialização de drogas. Durante as buscas, o cão SWAT, do Canil da Guarda Municipal, identificou o ponto onde a sacola havia sido enterrada.
Dentro da embalagem, os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes, separados em porções. O material apreendido somou aproximadamente 483 gramas, considerando o peso bruto informado pela Guarda Municipal.
Crack representava a maior parte das porções
Entre os entorpecentes localizados, a maior quantidade era de crack, com 389 microtubos, pesando aproximadamente 230 gramas. Os agentes também recolheram 60 porções de haxixe, 29 de maconha e uma de cocaína.
Confira o balanço da apreensão:
- Crack: 389 microtubos, com 230 gramas.
- Haxixe: 60 porções, com 46 gramas.
- Maconha: 29 porções, com 205 gramas.
- Cocaína: um microtubo, com 2 gramas.
- Outros materiais: 60 embalagens do tipo zip lock.
A operação foi coordenada pela Polícia Civil do 12º Distrito Policial de Sousas, com apoio de equipes da Guarda Municipal, incluindo o Canil e agentes da região Leste.
Após a localização, os entorpecentes e as embalagens foram encaminhados ao 12º DP para registro da ocorrência e demais providências de investigação.
Não houve informação sobre prisões ou identificação dos responsáveis pelo material apreendido. A Polícia Civil deverá apurar a origem das drogas e quem utilizava a área de mata para escondê-las.