O número de multas por uso irregular da Zona Azul em Campinas cresceu 50% nos primeiros nove meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e setembro, foram registradas 26,7 mil infrações relacionadas ao estacionamento rotativo, contra aproximadamente 17,8 mil em 2025. Os dados divulgados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostram que o desrespeito às regras do sistema responde por uma parcela cada vez maior das irregularidades de estacionamento na cidade.

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Atualmente, 42% das multas aplicadas por estacionamento irregular em Campinas estão relacionadas à Zona Azul. Ao todo, a Emdec contabilizou 63,3 mil infrações dessa natureza até setembro. No mesmo intervalo de 2025, haviam sido registradas 46,7 mil autuações por estacionamento irregular, das quais 38% envolviam o sistema rotativo. Isso significa que, além do crescimento das infrações na Zona Azul, o total de multas por estacionamento irregular na cidade também aumentou, com alta de aproximadamente 36%.

A expansão do estacionamento rotativo é um dos fatores que ajudam a contextualizar os números. Campinas passou de aproximadamente 1,8 mil para 2 mil vagas de Zona Azul em 2026, ampliando a área sujeita à fiscalização. No começo do ano, foram implantadas 114 vagas na Rua Coronel Silva Telles, no Cambuí. Outras 101 serão ativadas a partir de 3 de novembro, na Rua Coronel Quirino, entre as ruas Bandeirantes e Conceição.

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