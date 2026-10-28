O número de multas por uso irregular da Zona Azul em Campinas cresceu 50% nos primeiros nove meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e setembro, foram registradas 26,7 mil infrações relacionadas ao estacionamento rotativo, contra aproximadamente 17,8 mil em 2025. Os dados divulgados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostram que o desrespeito às regras do sistema responde por uma parcela cada vez maior das irregularidades de estacionamento na cidade.
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Atualmente, 42% das multas aplicadas por estacionamento irregular em Campinas estão relacionadas à Zona Azul. Ao todo, a Emdec contabilizou 63,3 mil infrações dessa natureza até setembro. No mesmo intervalo de 2025, haviam sido registradas 46,7 mil autuações por estacionamento irregular, das quais 38% envolviam o sistema rotativo. Isso significa que, além do crescimento das infrações na Zona Azul, o total de multas por estacionamento irregular na cidade também aumentou, com alta de aproximadamente 36%.
A expansão do estacionamento rotativo é um dos fatores que ajudam a contextualizar os números. Campinas passou de aproximadamente 1,8 mil para 2 mil vagas de Zona Azul em 2026, ampliando a área sujeita à fiscalização. No começo do ano, foram implantadas 114 vagas na Rua Coronel Silva Telles, no Cambuí. Outras 101 serão ativadas a partir de 3 de novembro, na Rua Coronel Quirino, entre as ruas Bandeirantes e Conceição.
Motoristas podem receber multa grave
As irregularidades incluem estacionar sem ativar o período de permanência ou continuar ocupando a vaga depois do vencimento do tempo contratado. As vagas estão distribuídas pelas regiões central, Cambuí e Guanabara, com limites de utilização de uma, duas ou cinco horas, conforme a localização.
O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirma que o objetivo do sistema é garantir a circulação de veículos e ampliar as oportunidades de estacionamento em áreas com grande procura, especialmente nas proximidades de estabelecimentos comerciais e serviços.
“Sempre que alguém utiliza a Zona Azul de forma irregular, sem realizar a correta ativação ou passando mais tempo do que o período ativado, outra pessoa que está tentando estacionar e acessar comércios e até serviços médicos pode estar sendo prejudicada”, explicou.
O uso irregular da Zona Azul é considerado infração grave, com aplicação de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A legislação também prevê a possibilidade de remoção do veículo ao Pátio Municipal.
A fiscalização é realizada por agentes da mobilidade urbana que circulam de bicicleta ou em veículos equipados com câmeras de reconhecimento de placas. A tecnologia permite identificar os automóveis estacionados e verificar, pelo sistema, se a utilização da vaga está regular. Quando constatada a infração, a autuação é feita pelo agente responsável.
Ativações da Zona Azul também aumentaram
Apesar do crescimento das multas, a utilização regular do sistema também avançou de forma expressiva. Segundo a Emdec, o número de ativações da Zona Azul Digital aumentou quase 126% em relação ao mesmo período de 2025.
O levantamento divulgado pela empresa aponta 83,7 mil ativações, contra aproximadamente 37 mil no período anterior. A média informada é de 9,3 mil ativações mensais, ou cerca de 308 por dia.
A Emdec atribui parte desse crescimento às mudanças implantadas para facilitar o pagamento. Entre elas estão a possibilidade de ativar o estacionamento diretamente pelo QR Code das placas, utilizando Pix e sem necessidade de cadastro prévio, e a redução de 50% no valor da tarifa aos sábados.
As medidas buscam diminuir as dificuldades de utilização do sistema e estimular a regularização do estacionamento, especialmente entre motoristas que não utilizam o aplicativo com frequência.
Como pagar a Zona Azul em Campinas
Os motoristas podem ativar o estacionamento rotativo pelo aplicativo, diretamente pelo QR Code disponível nas placas de sinalização ou nos pontos de venda autorizados. As condições variam conforme a modalidade escolhida.
Pelo aplicativo:
- Pix: valor mínimo de R$ 4 nos dias úteis e R$ 2 aos sábados.
- Cartão de crédito: recarga mínima de R$ 20.
- Boleto bancário: valor mínimo de R$ 100, com compensação em um dia útil.
Pelo QR Code das placas:
- Pix: pagamento mínimo de R$ 4 nos dias úteis e R$ 2 aos sábados, sem necessidade de cadastro prévio.
Nos pontos de venda:
- Pix: sem valor mínimo.
- Cartões de crédito e débito: aceitos nos estabelecimentos autorizados.
- Boleto bancário: valor mínimo de R$ 100, com compensação em um dia útil.
A orientação da Emdec é que os motoristas verifiquem o tempo máximo permitido na sinalização e confirmem a ativação da vaga antes de deixar o veículo. O pagamento não autoriza a permanência além do limite regulamentado para cada local.