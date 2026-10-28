O Governo de São Paulo reuniu a legislação urbanística de 30 municípios das regiões metropolitanas de Campinas e Jundiaí em uma plataforma digital para planejar as transformações provocadas pela chegada do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM). A ferramenta permitirá comparar regras de ocupação do solo, zoneamento e construção nas cidades que estarão sob influência dos novos serviços ferroviários, abrindo caminho para discussões sobre o crescimento urbano e a valorização das áreas próximas às futuras estações.

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Batizado de Painel Normativo TIC–TIM, o sistema foi apresentado nesta terça-feira (27), durante um encontro no Sesc Jundiaí que reuniu prefeitos, representantes do Governo do Estado e equipes técnicas dos municípios envolvidos. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo e busca preparar as administrações municipais para mudanças que vão além do transporte de passageiros.

A preocupação é que a implantação dos trens altere a dinâmica econômica e imobiliária das cidades, especialmente nas regiões próximas às estações e aos corredores de acesso. O desafio será compatibilizar a chegada de novos investimentos com as regras municipais de ocupação urbana, evitando que o crescimento aconteça de maneira desordenada ou sem infraestrutura adequada.

Zoneamento poderá entrar na discussão