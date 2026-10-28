O Governo de São Paulo reuniu a legislação urbanística de 30 municípios das regiões metropolitanas de Campinas e Jundiaí em uma plataforma digital para planejar as transformações provocadas pela chegada do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM). A ferramenta permitirá comparar regras de ocupação do solo, zoneamento e construção nas cidades que estarão sob influência dos novos serviços ferroviários, abrindo caminho para discussões sobre o crescimento urbano e a valorização das áreas próximas às futuras estações.
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Batizado de Painel Normativo TIC–TIM, o sistema foi apresentado nesta terça-feira (27), durante um encontro no Sesc Jundiaí que reuniu prefeitos, representantes do Governo do Estado e equipes técnicas dos municípios envolvidos. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo e busca preparar as administrações municipais para mudanças que vão além do transporte de passageiros.
A preocupação é que a implantação dos trens altere a dinâmica econômica e imobiliária das cidades, especialmente nas regiões próximas às estações e aos corredores de acesso. O desafio será compatibilizar a chegada de novos investimentos com as regras municipais de ocupação urbana, evitando que o crescimento aconteça de maneira desordenada ou sem infraestrutura adequada.
Zoneamento poderá entrar na discussão
O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), participou do lançamento na condição de chefe do Executivo municipal e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Durante o encontro, defendeu que os municípios avaliem possíveis mudanças em suas legislações para aproveitar as oportunidades econômicas associadas à expansão ferroviária.
"Estamos aqui discutindo o impacto da chegada do trem nas cidades e como as cidades podem, por meio da alteração do zoneamento urbano no entorno das estações, proporcionar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas", afirmou.
Dário também ressaltou que a proposta ferroviária não deve ser analisada exclusivamente como uma solução para os deslocamentos. A implantação do TIC e do TIM poderá influenciar a localização de empreendimentos, a oferta de serviços e a ocupação de diferentes áreas urbanas.
"A mobilidade urbana é o principal objetivo do trem, mas as cidades devem aproveitar a chegada desse novo modal de mobilidade urbana para estimular o seu desenvolvimento urbano", completou o prefeito.
A declaração coloca o zoneamento no centro do debate. Em Campinas, eventuais alterações nas regras de uso e ocupação do solo dependerão de estudos técnicos e dos procedimentos legais aplicáveis, incluindo a participação do poder público e da sociedade. O lançamento da plataforma, por si só, não modifica nenhuma legislação municipal.
O que o Estado reuniu na plataforma
O Painel Normativo TIC–TIM funciona como uma base integrada de informações urbanísticas. Em vez de consultar separadamente a legislação de cada prefeitura, as equipes de planejamento poderão acessar e comparar as regras dos 30 municípios participantes.
Entre os documentos e parâmetros reunidos estão:
- Planos diretores: orientam o crescimento e a organização territorial dos municípios.
- Leis de uso e ocupação do solo: estabelecem quais atividades e tipos de empreendimentos podem ocupar determinadas áreas.
- Códigos de obras: regulamentam aspectos das construções.
- Parâmetros urbanísticos: definem condições e limites para o aproveitamento dos terrenos.
A ferramenta pretende facilitar a identificação de diferenças entre as legislações locais e auxiliar na elaboração de políticas públicas articuladas. Isso é especialmente relevante em uma região onde os deslocamentos diários de trabalhadores, estudantes e usuários de serviços ultrapassam os limites municipais.
O painel não está disponível para consulta pública. Segundo as informações apresentadas no lançamento, sua utilização ocorre internamente, de forma integrada entre o Governo do Estado, a concessionária TIC Trens e as equipes de planejamento das prefeituras.
Trem pode mudar a dinâmica das cidades
O Trem Intercidades integra o projeto de retomada do transporte ferroviário de passageiros entre Campinas e São Paulo. Já o Trem Intermetropolitano está associado à conexão regional entre Campinas e Jundiaí, ampliando as possibilidades de deslocamento por trilhos no corredor.
A expectativa é que os novos serviços reduzam a dependência do transporte rodoviário e ampliem a integração entre importantes polos econômicos do interior paulista e da capital. Entretanto, a influência dos projetos poderá alcançar municípios que não receberão estações diretamente, mas que mantêm relações econômicas, habitacionais e de mobilidade com as cidades atendidas.
Nesse contexto, a discussão urbanística envolve questões como a localização de moradias, a instalação de empresas, os acessos viários, a capacidade das redes de infraestrutura e a oferta de transporte coletivo para chegar às estações.
O planejamento também poderá ajudar a identificar oportunidades de desenvolvimento e possíveis pressões sobre áreas que venham a atrair maior interesse imobiliário. Essas consequências, contudo, dependerão das características de cada município e das decisões adotadas pelas administrações locais.
Campinas participa das discussões técnicas
Além de Dário Saadi, Campinas esteve representada pelas secretarias municipais de Urbanismo, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Habitação, com a participação de Carolina Baracat, Marcelo Coluccini e Eduardo Magoga, respectivamente. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) também participou, por meio de Vinícius Riverette.
Na apresentação estiveram ainda o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto; o assessor especial Carlos Alexandre Gomes; o prefeito de Jundiaí e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Jundiaí, Gustavo Martinelli; a prefeita de Jarinu, Débora Prado; e o diretor-presidente do TIC3, Pedro Moro.
A criação do painel representa uma etapa de preparação institucional para a chegada dos trens, mas não estabelece, neste momento, mudanças obrigatórias de zoneamento ou novos projetos urbanísticos nas cidades participantes. A definição dessas medidas dependerá de estudos, propostas específicas e decisões futuras dos municípios.