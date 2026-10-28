A Câmara Municipal de Campinas vai abrir à população, no próximo dia 6 de novembro, a discussão sobre o destino dos R$ 12,69 bilhões que a Prefeitura pretende administrar em 2027. A audiência pública, marcada para as 19h, colocará em debate a proposta orçamentária enviada pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos), que prevê crescimento de 8,3% em relação ao orçamento de 2026, além de reservar bilhões de reais para Educação, Saúde e pagamento de aposentadorias e pensões de servidores municipais.

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A discussão será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo e representa uma das etapas da tramitação do Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 248/2026. A proposta foi protocolada pelo Executivo em 30 de setembro e estabelece quanto Campinas espera arrecadar e como pretende distribuir os recursos públicos ao longo do próximo ano.

Do total previsto, R$ 10,49 bilhões correspondem à administração direta, enquanto aproximadamente R$ 2,19 bilhões estão relacionados às autarquias e fundações municipais. Os valores ainda dependem de análise e aprovação dos vereadores, que poderão apresentar emendas antes da votação definitiva.

Educação e Saúde terão R$ 5,4 bilhões