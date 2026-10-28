A Câmara Municipal de Campinas vai abrir à população, no próximo dia 6 de novembro, a discussão sobre o destino dos R$ 12,69 bilhões que a Prefeitura pretende administrar em 2027. A audiência pública, marcada para as 19h, colocará em debate a proposta orçamentária enviada pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos), que prevê crescimento de 8,3% em relação ao orçamento de 2026, além de reservar bilhões de reais para Educação, Saúde e pagamento de aposentadorias e pensões de servidores municipais.
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A discussão será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo e representa uma das etapas da tramitação do Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 248/2026. A proposta foi protocolada pelo Executivo em 30 de setembro e estabelece quanto Campinas espera arrecadar e como pretende distribuir os recursos públicos ao longo do próximo ano.
Do total previsto, R$ 10,49 bilhões correspondem à administração direta, enquanto aproximadamente R$ 2,19 bilhões estão relacionados às autarquias e fundações municipais. Os valores ainda dependem de análise e aprovação dos vereadores, que poderão apresentar emendas antes da votação definitiva.
Educação e Saúde terão R$ 5,4 bilhões
As duas áreas que concentram as maiores previsões de recursos para atendimento direto à população são Educação e Saúde. Quando consideradas também as estruturas vinculadas a esses setores, a soma chega a aproximadamente R$ 5,4 bilhões, o equivalente a 42,6% do orçamento municipal projetado.
Na Educação, a previsão é de R$ 2,84 bilhões, sendo R$ 2,49 bilhões destinados à Secretaria Municipal de Educação e R$ 347,8 milhões à Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec).
Já a Saúde deverá contar com R$ 2,56 bilhões. Desse montante, R$ 1,91 bilhão está previsto para o Fundo Municipal de Saúde, enquanto aproximadamente R$ 645 milhões serão destinados à Rede Municipal Dr. Mário Gatti, responsável por importantes unidades hospitalares da cidade.
O secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, afirmou, quando o projeto foi apresentado, que o crescimento do orçamento mantém a concentração de recursos nas áreas de maior demanda da população.
Camprev terá R$ 2,4 bilhões previstos
Um dos números mais expressivos da proposta está relacionado à previdência dos servidores municipais. O Instituto de Previdência do Município de Campinas (Camprev) tem previsão orçamentária de R$ 2,41 bilhões para 2027, valor que corresponde a aproximadamente 19% do orçamento total apresentado pelo Executivo.
A quantia está vinculada à gestão previdenciária, incluindo aposentadorias e pensões, e evidencia o peso dessas obrigações no planejamento financeiro municipal. Isso não significa, porém, que todo o montante represente repasses diretos do Tesouro municipal, já que o instituto também possui receitas próprias.
Outro destaque é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que aparece com a terceira maior previsão entre as secretarias, com R$ 711,7 milhões. A pasta responde por atividades como manutenção urbana, conservação de espaços públicos e serviços relacionados à infraestrutura cotidiana da cidade.
Cada vereador poderá indicar R$ 3,76 milhões
A proposta orçamentária também prevê R$ 124,3 milhões para emendas parlamentares impositivas, recursos cuja destinação poderá ser indicada pelos 33 vereadores de Campinas.
Na divisão prevista, cada parlamentar terá aproximadamente R$ 3,76 milhões para indicar ações, projetos e serviços públicos. Pelas regras municipais, pelo menos metade do valor individual deverá ser destinada à área da Saúde.
As emendas impositivas permitem que os vereadores direcionem parte do orçamento para demandas específicas, desde que sejam respeitados os critérios legais e técnicos. Uma vez aprovadas e cumpridos os requisitos, a execução dessas despesas é obrigatória.
O valor reservado corresponde a 1,2% da Receita Corrente Líquida prevista no projeto, estimada em aproximadamente R$ 10,3 bilhões.
Orçamento maior não significa dinheiro livre para gastar
Embora a previsão de receitas tenha aumentado 8,3%, o crescimento não representa necessariamente uma ampliação equivalente da capacidade de investimento da Prefeitura.
Parte significativa dos recursos municipais já está comprometida com despesas obrigatórias, como pagamento de servidores, manutenção de serviços, previdência e obrigações contratuais. Além disso, o orçamento é uma estimativa de arrecadação, e a execução das despesas depende da efetiva entrada dos recursos nos cofres públicos.
Esse será um dos pontos importantes para a análise dos vereadores: verificar quanto da previsão financeira poderá ser utilizado em novas obras, ampliação de serviços e investimentos, depois de considerados os compromissos permanentes da administração.
A audiência pública também permitirá discutir se a distribuição proposta atende às necessidades da cidade e quais áreas poderão receber ajustes durante a tramitação legislativa.
Projeto precisa ser aprovado até dezembro
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento que autoriza a utilização dos recursos municipais durante o exercício seguinte. Depois da análise inicial de legalidade e constitucionalidade, a proposta passa pelas etapas de discussão e votação na Câmara.
O processo também prevê a possibilidade de apresentação de emendas pelos parlamentares. A votação definitiva e a sanção da lei devem ocorrer até 31 de dezembro, para que o orçamento possa entrar em vigor em janeiro de 2027.
A audiência de 6 de novembro será uma oportunidade para que moradores, entidades e representantes de diferentes setores acompanhem a discussão e apresentem questionamentos sobre as prioridades financeiras do município.
Como participar da audiência pública
O encontro será realizado no plenário da Câmara Municipal, no bairro Ponte Preta, com participação presencial e transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas e pelo canal da emissora no YouTube.
A população também poderá participar por meio do link disponibilizado na página inicial do portal do Legislativo.
SERVIÇO
- Data: 6 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 19h
- Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas
- Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta
- Tema: Projeto de Lei Ordinária nº 248/2026 — Orçamento Municipal de 2027
- Participação: presencial ou pelo portal da Câmara
- Transmissão: TV Câmara Campinas e YouTube
Informações: https://www.campinas.sp.leg.b