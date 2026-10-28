Um homem de 64 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e embriaguez ao volante, na Rua Josias Pereira de Souza, na Vila Miranda, em Sumaré. Policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando receberam a informação de que um homem estaria perseguindo uma mulher com uma faca.

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Após diligências, os agentes localizaram e abordaram o veículo utilizado pelo suspeito. No interior do automóvel, foram encontrados uma faca e um coldre. A vítima contou aos policiais que, após uma discussão motivada por ciúmes, o homem tentou colocá-la à força dentro do carro, agrediu-a fisicamente e passou a persegui-la com a faca. Para preservar sua integridade física, ela conseguiu fugir.

Durante a abordagem, o condutor apresentou sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,69 mg/L.