Todos os 25 parques e bosques municipais de Campinas voltam a receber visitantes nesta quarta-feira (28), após dias de fechamento preventivo provocado pelas chuvas. A Prefeitura confirmou a liberação de todas as áreas verdes da cidade, incluindo a Mata de Santa Genebra, depois que os índices de precipitação acumulada nas últimas 72 horas ficaram abaixo do limite de segurança estabelecido pelo município.

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A reabertura encerra uma sequência de restrições iniciada no sábado (24), quando os parques das regiões Sudoeste e Noroeste tiveram a visitação suspensa. No domingo (25), a medida foi ampliada para todas as regiões de Campinas, diante do aumento do volume de chuva e dos riscos associados à queda de árvores.

Na terça-feira (27), seis áreas de lazer da região Sudoeste já haviam sido liberadas. Agora, com a redução dos acumulados em toda a cidade, os demais parques e bosques também poderão funcionar normalmente.

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