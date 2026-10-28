Todos os 25 parques e bosques municipais de Campinas voltam a receber visitantes nesta quarta-feira (28), após dias de fechamento preventivo provocado pelas chuvas. A Prefeitura confirmou a liberação de todas as áreas verdes da cidade, incluindo a Mata de Santa Genebra, depois que os índices de precipitação acumulada nas últimas 72 horas ficaram abaixo do limite de segurança estabelecido pelo município.
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A reabertura encerra uma sequência de restrições iniciada no sábado (24), quando os parques das regiões Sudoeste e Noroeste tiveram a visitação suspensa. No domingo (25), a medida foi ampliada para todas as regiões de Campinas, diante do aumento do volume de chuva e dos riscos associados à queda de árvores.
Na terça-feira (27), seis áreas de lazer da região Sudoeste já haviam sido liberadas. Agora, com a redução dos acumulados em toda a cidade, os demais parques e bosques também poderão funcionar normalmente.
Confira quanto choveu em cada região
Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, os volumes registrados nas últimas 72 horas ficaram abaixo de 80 milímetros em todas as regiões monitoradas.
Os maiores volumes foram registrados nas regiões Noroeste, com 55,9 milímetros, e Sudoeste, com 50,5 milímetros. Mesmo nesses locais, os índices já não atingem o patamar que determina a suspensão preventiva da visitação.
Entenda por que os parques foram fechados
O fechamento foi determinado com base no Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que estabelece as medidas da Operação Chuvas de Verão e Enfrentamento aos Efeitos do El Niño 2026/2027.
Pela regra, parques e bosques municipais devem ser fechados preventivamente quando o acumulado de chuva atingir 80 milímetros em um intervalo de 72 horas. A medida busca reduzir a exposição de visitantes ao risco de queda de árvores e galhos em períodos de solo encharcado.
Com a melhora das condições meteorológicas, a administração municipal autorizou a retomada da visitação em todas as áreas verdes.
A lista completa de parques e bosques, com informações sobre os espaços municipais, pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas.