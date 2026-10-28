Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreendeu, na tarde desta terça-feira (27), cerca de 8,7 quilos de entorpecentes conhecidos como “ice” em um apartamento no Jardim Bassoli, em Campinas. O local já era monitorado pelas autoridades como ponto de tráfico de drogas.

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Durante patrulhamento tático na região, os policiais realizaram averiguação no imóvel e abordaram um suspeito, que possui antecedentes criminais. A droga foi encontrada no local.

O caso foi apresentado e registrado no Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.