Os motoristas que circulam pela região do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, voltaram a encontrar o trânsito liberado na manhã desta quarta-feira (28). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) suspendeu a chamada Operação Bosque, que restringia a circulação de veículos em ruas próximas ao parque, e também encerrou o funcionamento da faixa reversível na rua Coronel Quirino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As alterações estavam em vigor desde domingo (25), quando o volume elevado de chuva levou à adoção de medidas preventivas para reduzir o risco de acidentes provocados pela queda de árvores. Com a diminuição dos índices pluviométricos e da umidade do solo, além da reabertura dos parques da região Centro/Leste, a Emdec decidiu restabelecer a circulação habitual.

A rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, foi totalmente liberada para os veículos. Também foi retirado o bloqueio preventivo no acesso da rua Waldemar Paschoal à General Marcondes Salgado.