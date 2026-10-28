Os motoristas que circulam pela região do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, voltaram a encontrar o trânsito liberado na manhã desta quarta-feira (28). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) suspendeu a chamada Operação Bosque, que restringia a circulação de veículos em ruas próximas ao parque, e também encerrou o funcionamento da faixa reversível na rua Coronel Quirino.
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As alterações estavam em vigor desde domingo (25), quando o volume elevado de chuva levou à adoção de medidas preventivas para reduzir o risco de acidentes provocados pela queda de árvores. Com a diminuição dos índices pluviométricos e da umidade do solo, além da reabertura dos parques da região Centro/Leste, a Emdec decidiu restabelecer a circulação habitual.
A rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, foi totalmente liberada para os veículos. Também foi retirado o bloqueio preventivo no acesso da rua Waldemar Paschoal à General Marcondes Salgado.
Com o encerramento da operação, a rua Coronel Quirino deixa de operar com faixa reversível, sistema que permitia o deslocamento de veículos no contrafluxo para compensar as restrições adotadas no entorno do Bosque.
Outra mudança ocorre na região da Lagoa do Taquaral. A Emdec confirmou a normalização do trânsito na pista interna da avenida Dr. Heitor Penteado, no entorno do Parque Portugal, onde também haviam sido implantados bloqueios por precaução.
As intervenções fazem parte do plano municipal de contingência para períodos chuvosos, que prevê restrições em vias próximas a áreas arborizadas quando há risco elevado de queda de árvores.
Apesar da liberação, a Emdec alerta que as interdições poderão ser retomadas caso as condições meteorológicas voltem a representar risco.
O protocolo preventivo considera, entre outros fatores, o registro de mais de 80 milímetros de chuva acumulados em 72 horas nas regiões monitoradas, situação que caracteriza estado de atenção.
O acompanhamento das condições de trânsito e dos pontos sujeitos a alagamento continua sendo realizado pelo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). O sistema utiliza câmeras instaladas em locais estratégicos da cidade, incluindo três equipamentos na região do Bosque dos Jequitibás.
A Emdec poderá determinar novas restrições caso identifique situações que comprometam a segurança de motoristas e pedestres.