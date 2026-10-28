Quem ficou sem ingresso para assistir a Carmina Burana, um dos espetáculos mais aguardados da temporada da Orquestra Sinfônica de Campinas, terá uma nova oportunidade. Com todas as entradas das apresentações oficiais esgotadas, a orquestra anunciou um ensaio aberto e gratuito no dia 6 de novembro, às 19h, no teatro interno do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no Cambuí.

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Para acompanhar o ensaio, não será necessário retirar ingresso nem apresentar convite. O acesso será liberado por ordem de chegada, respeitando a capacidade máxima de 500 pessoas. Os portões serão abertos às 18h30, meia hora antes do início da atividade.

A orientação é chegar com antecedência, já que a entrada será encerrada assim que todos os lugares estiverem ocupados. Não haverá acesso adicional após a lotação do teatro.