Quem ficou sem ingresso para assistir a Carmina Burana, um dos espetáculos mais aguardados da temporada da Orquestra Sinfônica de Campinas, terá uma nova oportunidade. Com todas as entradas das apresentações oficiais esgotadas, a orquestra anunciou um ensaio aberto e gratuito no dia 6 de novembro, às 19h, no teatro interno do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no Cambuí.
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Para acompanhar o ensaio, não será necessário retirar ingresso nem apresentar convite. O acesso será liberado por ordem de chegada, respeitando a capacidade máxima de 500 pessoas. Os portões serão abertos às 18h30, meia hora antes do início da atividade.
A orientação é chegar com antecedência, já que a entrada será encerrada assim que todos os lugares estiverem ocupados. Não haverá acesso adicional após a lotação do teatro.
A montagem de Carmina Burana, do compositor alemão Carl Orff, combina a força da música sinfônica com apresentações de canto coral, solistas e dança. Sob a regência do maestro Evandro Matté, a produção contará com 220 artistas convidados, entre músicos, cantores e bailarinos.
A obra é reconhecida mundialmente pela intensidade de suas composições, especialmente pelo célebre movimento O Fortuna, que se tornou uma das peças mais conhecidas da música clássica e ganhou espaço também no cinema e na cultura popular.
Inspirada em poemas medievais, a composição aborda temas como a sorte, o amor, a natureza e as transformações da vida, reunindo diferentes linguagens artísticas em uma experiência musical e cênica.
A temporada também marcará um momento inédito para a Sinfônica de Campinas: será a primeira vez que a orquestra se apresentará no fosso do teatro do Centro de Convivência Cultural.
Além do ensaio aberto, a produção terá três apresentações no Centro de Convivência: 7 e 8 de novembro, às 18h, e 10 de novembro, às 20h.
Os ingressos para essas sessões já estão esgotados. Dessa forma, o ensaio do dia 6 representa uma alternativa para quem deseja conhecer a montagem sem pagar entrada.
Serviço — Ensaio aberto de Carmina Burana
- Data: 6 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Abertura dos portões: 18h30
- Início do ensaio: 19h
- Local: Teatro interno do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes
- Endereço: Praça Imprensa Fluminense, s/nº, Cambuí, Campinas
- Entrada: gratuita, sem necessidade de convite
- Capacidade: 500 pessoas, por ordem de chegada