A Prefeitura de Campinas mobilizou sete equipes para recuperar galerias de águas pluviais e corrigir pontos de afundamento do asfalto em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos seguem nesta quarta-feira (28) e incluem intervenções em bairros como Jardim Rossin, Campos Elíseos, Cidade Satélite Íris, Ponte Preta e Vila Paraíso, além da região central e do distrito do Ouro Verde.
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Entre os endereços que recebem serviços está a avenida Francisco de Angeliz, na Vila Paraíso. As equipes também trabalham na Vila Vitória, no Ouro Verde, e em outros pontos onde foram identificados problemas nas estruturas subterrâneas responsáveis pelo escoamento da água da chuva.
As intervenções são realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio da Coordenadoria das Administrações Regionais (Coar) e do Departamento de Serviços Públicos (DESP). Engenheiros e técnicos acompanham desde a avaliação dos danos até a reconstrução do pavimento, com o objetivo de recuperar as condições das vias afetadas.
Os problemas nas galerias pluviais podem surgir em razão do envelhecimento das estruturas e da força da água que circula pelas tubulações durante os períodos chuvosos. Quando há rompimentos ou deterioração, o solo sob o pavimento pode perder sustentação, favorecendo o surgimento de buracos e afundamentos.
Segundo a Prefeitura, a vida útil média dessas galerias é estimada em aproximadamente 40 anos, embora o período possa variar conforme as condições de conservação e utilização.
O secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, destacou o aumento do volume de chuvas registrado neste ano. Entre janeiro e setembro de 2026, Campinas acumulou 804 milímetros de precipitação, cerca de 30% acima dos 619 milímetros registrados no mesmo período de 2025.
O maior volume de água é apontado pela administração municipal como um dos fatores que podem contribuir para o desgaste das estruturas de drenagem.
Antes do início das obras, um engenheiro da Secretaria de Serviços Públicos realiza uma vistoria para identificar a extensão do problema e definir o procedimento necessário.
Depois dessa avaliação, as equipes utilizam escavadeiras e outros equipamentos para remover parte do asfalto e acessar a galeria danificada. A estrutura é reparada e, na sequência, começa a recuperação da superfície da via.
A recomposição do pavimento envolve a aplicação de camadas de pedra e brita, seguidas da massa asfáltica, para restabelecer as condições de circulação no trecho.