A Prefeitura de Campinas mobilizou sete equipes para recuperar galerias de águas pluviais e corrigir pontos de afundamento do asfalto em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos seguem nesta quarta-feira (28) e incluem intervenções em bairros como Jardim Rossin, Campos Elíseos, Cidade Satélite Íris, Ponte Preta e Vila Paraíso, além da região central e do distrito do Ouro Verde.

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Entre os endereços que recebem serviços está a avenida Francisco de Angeliz, na Vila Paraíso. As equipes também trabalham na Vila Vitória, no Ouro Verde, e em outros pontos onde foram identificados problemas nas estruturas subterrâneas responsáveis pelo escoamento da água da chuva.

As intervenções são realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio da Coordenadoria das Administrações Regionais (Coar) e do Departamento de Serviços Públicos (DESP). Engenheiros e técnicos acompanham desde a avaliação dos danos até a reconstrução do pavimento, com o objetivo de recuperar as condições das vias afetadas.