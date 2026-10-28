A sequência de dias com tempo firme em Campinas e região está chegando ao fim. Esta quarta-feira (28) ainda terá períodos de sol e temperaturas agradáveis, mas será marcada pelo aumento gradual da nebulosidade, antecipando uma mudança nas condições meteorológicas que deve trazer chuvas mais intensas e risco de temporais na reta final de outubro.

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O dia começa com temperaturas próximas dos 15°C, enquanto os termômetros podem alcançar 26°C durante a tarde. Apesar da presença do sol entre nuvens, o avanço das instabilidades deverá modificar o cenário ao longo das horas, especialmente no período noturno, quando aumenta a possibilidade de pancadas isoladas.

A probabilidade de chuva nesta quarta-feira chega a 66%, mas o acumulado estimado é de apenas 0,2 milímetro. Isso significa que, mesmo com a possibilidade de precipitação, o volume esperado é muito baixo e não deve representar a principal preocupação do dia.