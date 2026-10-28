A sequência de dias com tempo firme em Campinas e região está chegando ao fim. Esta quarta-feira (28) ainda terá períodos de sol e temperaturas agradáveis, mas será marcada pelo aumento gradual da nebulosidade, antecipando uma mudança nas condições meteorológicas que deve trazer chuvas mais intensas e risco de temporais na reta final de outubro.
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O dia começa com temperaturas próximas dos 15°C, enquanto os termômetros podem alcançar 26°C durante a tarde. Apesar da presença do sol entre nuvens, o avanço das instabilidades deverá modificar o cenário ao longo das horas, especialmente no período noturno, quando aumenta a possibilidade de pancadas isoladas.
A probabilidade de chuva nesta quarta-feira chega a 66%, mas o acumulado estimado é de apenas 0,2 milímetro. Isso significa que, mesmo com a possibilidade de precipitação, o volume esperado é muito baixo e não deve representar a principal preocupação do dia.
Outro sinal da mudança no tempo será a intensificação dos ventos. As rajadas poderão alcançar 45 km/h, enquanto a umidade relativa do ar deverá oscilar entre 62% e 88%.
A combinação de ventos, aumento de nuvens e possibilidade de chuva no fim do dia caracteriza o período de transição entre o tempo mais estável dos últimos dias e a chegada de uma nova sequência de instabilidades.
A principal mudança está prevista para quinta-feira (29), quando a influência de uma nova frente fria deverá favorecer a formação de nuvens carregadas e aumentar significativamente o volume de chuva em Campinas e nas cidades da Região Metropolitana.
A previsão indica possibilidade de pancadas fortes, temporais e períodos de chuva mais persistente, especialmente entre a tarde e a noite. O cenário exige atenção para eventuais transtornos provocados pelo acúmulo de água, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos.
As condições de instabilidade deverão continuar nos dias seguintes, fazendo com que o encerramento de outubro seja marcado por maior frequência de chuva e variações nas temperaturas.
Assim, a quarta-feira representa a última oportunidade de aproveitar períodos mais prolongados de sol antes da mudança que deve transformar o tempo em Campinas e região.