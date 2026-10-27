Duas árvores que apresentam risco à segurança de pedestres e motoristas serão retiradas nesta quarta-feira (28), na praça Flávio Ribeiro Silva, em Barão Geraldo, Campinas. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos após avaliações técnicas identificarem cupins, fungos e comprometimento das estruturas dos troncos.
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Os exemplares são da espécie flamboyant (Delonix regia) e, segundo a Prefeitura, encontram-se visivelmente secos. Laudos elaborados por engenheiros da secretaria apontaram sinais de deterioração, incluindo cavidades nos troncos, galhos secos, lesões estruturais e declínio vegetativo.
A combinação desses problemas levou à recomendação de retirada das árvores como medida preventiva. O objetivo é evitar acidentes envolvendo pessoas e veículos que circulam pela praça, especialmente diante das condições comprometidas dos exemplares.
A operação será realizada por equipes da Secretaria de Serviços Públicos, com sinalização no entorno da praça para garantir a segurança durante a extração.
Após a retirada dos dois flamboyants, o material vegetal será recolhido por equipes da empresa prestadora de serviços do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).
A Prefeitura não informou o horário previsto para a intervenção nem se haverá necessidade de bloqueios temporários no trânsito próximo à praça.