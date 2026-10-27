27 de outubro de 2026
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REMOÇÃO

Cupins condenam duas árvores em praça de Barão Geraldo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Flamboyants apresentam fungos, cavidades nos troncos e galhos secos; intervenção ocorre nesta quarta-feira (28), em praça do distrito.
Flamboyants apresentam fungos, cavidades nos troncos e galhos secos; intervenção ocorre nesta quarta-feira (28), em praça do distrito.

Duas árvores que apresentam risco à segurança de pedestres e motoristas serão retiradas nesta quarta-feira (28), na praça Flávio Ribeiro Silva, em Barão Geraldo, Campinas. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos após avaliações técnicas identificarem cupins, fungos e comprometimento das estruturas dos troncos.

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Os exemplares são da espécie flamboyant (Delonix regia) e, segundo a Prefeitura, encontram-se visivelmente secos. Laudos elaborados por engenheiros da secretaria apontaram sinais de deterioração, incluindo cavidades nos troncos, galhos secos, lesões estruturais e declínio vegetativo.

A combinação desses problemas levou à recomendação de retirada das árvores como medida preventiva. O objetivo é evitar acidentes envolvendo pessoas e veículos que circulam pela praça, especialmente diante das condições comprometidas dos exemplares.

A operação será realizada por equipes da Secretaria de Serviços Públicos, com sinalização no entorno da praça para garantir a segurança durante a extração.

Após a retirada dos dois flamboyants, o material vegetal será recolhido por equipes da empresa prestadora de serviços do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).

A Prefeitura não informou o horário previsto para a intervenção nem se haverá necessidade de bloqueios temporários no trânsito próximo à praça.

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