Duas árvores que apresentam risco à segurança de pedestres e motoristas serão retiradas nesta quarta-feira (28), na praça Flávio Ribeiro Silva, em Barão Geraldo, Campinas. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos após avaliações técnicas identificarem cupins, fungos e comprometimento das estruturas dos troncos.

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Os exemplares são da espécie flamboyant (Delonix regia) e, segundo a Prefeitura, encontram-se visivelmente secos. Laudos elaborados por engenheiros da secretaria apontaram sinais de deterioração, incluindo cavidades nos troncos, galhos secos, lesões estruturais e declínio vegetativo.

A combinação desses problemas levou à recomendação de retirada das árvores como medida preventiva. O objetivo é evitar acidentes envolvendo pessoas e veículos que circulam pela praça, especialmente diante das condições comprometidas dos exemplares.