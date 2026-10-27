A Prefeitura de Campinas abriu nesta terça-feira (27) o cadastramento de blocos de rua interessados em participar do Carnaval 2027. Os organizadores terão até 9 de novembro para apresentar suas propostas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O registro é obrigatório para quem pretende receber apoio institucional e integrar a programação oficial da festa.
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A iniciativa busca organizar antecipadamente os desfiles e eventos carnavalescos, permitindo que a administração municipal avalie os locais, horários e trajetos propostos. Blocos que não realizarem o cadastro dentro do prazo ficarão de fora do Plano de Apoio e da programação oficial, mesmo que já tenham participado de edições anteriores.
Uma das novidades do planejamento é a prioridade para blocos em bairros e regiões que ainda não contam com atividades carnavalescas. A proposta é descentralizar a festa e ampliar as opções para moradores de diferentes áreas de Campinas.
O regulamento estabelece condições específicas para regiões que tradicionalmente concentram grande público durante o Carnaval.
Na região central, somente poderão receber apoio institucional os blocos que encerrarem suas atividades até as 18h. Já nos distritos de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio, a Prefeitura não apoiará novos blocos com programação noturna.
Nessas localidades, assim como no Centro, terão prioridade os blocos com histórico de realização de atividades culturais. Novas propostas poderão ser analisadas, mas dependerão das condições de infraestrutura, da capacidade dos espaços públicos e do calendário de eventos.
Caso dois ou mais blocos solicitem o mesmo local em horários próximos, a Secretaria de Cultura e Turismo poderá negociar alterações nas datas e nos trajetos para evitar conflitos na programação.
Depois da aprovação, os organizadores deverão cumprir os horários, locais e percursos definidos com a Prefeitura, sem possibilidade de alterações posteriores.
O cadastramento é destinado a blocos gratuitos e sem finalidade comercial, com participação aberta ao público.
Não poderão receber apoio institucional eventos que restrinjam o acesso mediante compra de abadás, pacotes ou produtos semelhantes. Também ficam de fora propostas com áreas VIP ou camarotes, além de blocos vinculados ou promovidos por bares, lanchonetes e estabelecimentos comerciais.
Nesses casos, os responsáveis deverão procurar diretamente a Secretaria Municipal de Urbanismo para solicitar o alvará necessário à realização do evento.
A Prefeitura ressalta que todos os eventos carnavalescos precisam de alvará, conforme a Lei Complementar nº 356/2022. Os blocos aprovados no mapeamento terão orientação institucional para obter a autorização.
A inscrição é a primeira etapa do processo, mas não representa aprovação automática do bloco nem garantia de apoio da Prefeitura.
Após o encerramento do prazo, a Secretaria de Cultura e Turismo analisará as propostas em conjunto com a Emdec, Guarda Municipal, Setec e Serviços Públicos. O planejamento envolverá questões como segurança, trânsito, limpeza urbana e condições de ocupação dos espaços.
Os blocos contemplados com apoio institucional também deverão incluir a identificação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nas peças de divulgação, acompanhada da expressão “Apoio Institucional”.
Os representantes dos blocos devem preencher o formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura, utilizando uma conta gov.br para acessar o sistema.
No cadastro, será necessário informar os dados da proposta, incluindo local pretendido, data, horário e trajeto do evento.
Mapeamento de Blocos de Rua do Carnaval 2027
- Inscrições: de 27 de outubro a 9 de novembro de 2026
- Quem pode participar: representantes de blocos de rua gratuitos e sem finalidade comercial
- Cadastro: acesse o formulário oficial da Prefeitura de Campinas
- Acesso: conta gov.br
- Dúvidas: carnaval@campinas.sp.gov.br