A Prefeitura de Campinas abriu nesta terça-feira (27) o cadastramento de blocos de rua interessados em participar do Carnaval 2027. Os organizadores terão até 9 de novembro para apresentar suas propostas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O registro é obrigatório para quem pretende receber apoio institucional e integrar a programação oficial da festa.

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A iniciativa busca organizar antecipadamente os desfiles e eventos carnavalescos, permitindo que a administração municipal avalie os locais, horários e trajetos propostos. Blocos que não realizarem o cadastro dentro do prazo ficarão de fora do Plano de Apoio e da programação oficial, mesmo que já tenham participado de edições anteriores.

Uma das novidades do planejamento é a prioridade para blocos em bairros e regiões que ainda não contam com atividades carnavalescas. A proposta é descentralizar a festa e ampliar as opções para moradores de diferentes áreas de Campinas.