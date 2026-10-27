A Prefeitura de Paulínia confirmou o primeiro caso de febre maculosa registrado no município em 2026. O paciente é um homem de 68 anos, que recebeu tratamento e se recuperou da doença. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido em uma área de córrego próxima à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no bairro Jardim Boa Esperança.

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A confirmação foi obtida após uma contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, cujo resultado foi divulgado na última semana. Segundo a administração municipal, o próprio paciente indicou a região do córrego como possível local de exposição ao carrapato transmissor da doença.

A investigação epidemiológica já foi concluída, mas a Prefeitura ainda realizará uma pesquisa acarológica no local, procedimento destinado a identificar a presença de carrapatos e avaliar os riscos de transmissão. Caso seja necessário, a área receberá sinalização para alertar moradores e frequentadores.