A Prefeitura de Paulínia confirmou o primeiro caso de febre maculosa registrado no município em 2026. O paciente é um homem de 68 anos, que recebeu tratamento e se recuperou da doença. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido em uma área de córrego próxima à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no bairro Jardim Boa Esperança.
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A confirmação foi obtida após uma contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, cujo resultado foi divulgado na última semana. Segundo a administração municipal, o próprio paciente indicou a região do córrego como possível local de exposição ao carrapato transmissor da doença.
A investigação epidemiológica já foi concluída, mas a Prefeitura ainda realizará uma pesquisa acarológica no local, procedimento destinado a identificar a presença de carrapatos e avaliar os riscos de transmissão. Caso seja necessário, a área receberá sinalização para alertar moradores e frequentadores.
Área próxima à Zeferino Vaz será investigada
A região apontada pelo paciente fica no Jardim Boa Esperança, às margens da SP-332. A Prefeitura não informou se foram encontrados carrapatos infectados no local, nem confirmou que a transmissão ocorreu efetivamente naquele ponto.
A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida pela picada de carrapatos contaminados por bactérias do gênero Rickettsia. Na região de Campinas, o carrapato-estrela está entre os principais vetores associados à transmissão.
A doença pode evoluir rapidamente para quadros graves, especialmente quando o diagnóstico e o tratamento não são realizados nos primeiros dias após o aparecimento dos sintomas.
Quais são os sintomas da febre maculosa?
Os principais sinais de alerta incluem febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas e vômitos. Em alguns casos, também podem surgir manchas avermelhadas na pele, embora elas nem sempre apareçam no início da infecção.
A orientação das autoridades de saúde é procurar atendimento médico imediatamente ao apresentar sintomas após frequentar áreas verdes, margens de rios e córregos ou locais com possível presença de carrapatos.
É fundamental informar ao profissional de saúde sobre qualquer exposição recente a carrapatos, mesmo que a pessoa não tenha percebido uma picada. Essa informação pode ajudar na suspeita clínica e permitir o início rápido do tratamento.
Para reduzir o risco de contato com carrapatos, recomenda-se evitar vegetação alta em áreas de risco, utilizar roupas compridas e claras e examinar o corpo após atividades ao ar livre.