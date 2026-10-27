Motoristas que circulam pelo Jardim Nova Europa, em Campinas, precisarão utilizar rotas alternativas nesta quarta-feira (28). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar totalmente um trecho da rua Nicarágua, entre as ruas Argentina e Costa Rica, para a realização de obras de manutenção na rede de esgoto pela Sanasa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O bloqueio está programado para ocorrer das 8h30 às 16h e impedirá a passagem de veículos nos dois sentidos do trecho afetado. A intervenção será necessária para que as equipes da Sanasa executem o reparo na tubulação.
A Emdec preparou desvios para os motoristas que utilizam a rua Nicarágua, especialmente aqueles que seguem em direção à Marginal do Piçarrão. Agentes de mobilidade urbana estarão na região para sinalizar a interdição e orientar os condutores.
Confira os desvios para os motoristas
Sentido bairro–Centro / Marginal do Piçarrão:
Os motoristas deverão seguir pela rua Costa Rica, acessar a rua Equador e depois a rua Argentina, retornando ao trecho liberado da rua Nicarágua, que permite o acesso à Marginal do Piçarrão.
Sentido Centro–bairro:
A alternativa indicada é utilizar a rua Argentina e, na sequência, a rua Costa Rica, evitando o trecho interditado da rua Nicarágua.
Linha de ônibus terá mudança temporária
A interdição também provocará alterações no itinerário da linha 403 (Nova Europa), que atende a região.
Segundo a Emdec, não existem pontos de parada de ônibus no trecho que será bloqueado, o que reduz o impacto direto sobre os locais de embarque e desembarque dos passageiros.
A circulação no trecho deverá ser restabelecida após a conclusão dos serviços previstos pela Sanasa.