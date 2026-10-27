Motoristas que circulam pelo Jardim Nova Europa, em Campinas, precisarão utilizar rotas alternativas nesta quarta-feira (28). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar totalmente um trecho da rua Nicarágua, entre as ruas Argentina e Costa Rica, para a realização de obras de manutenção na rede de esgoto pela Sanasa.

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O bloqueio está programado para ocorrer das 8h30 às 16h e impedirá a passagem de veículos nos dois sentidos do trecho afetado. A intervenção será necessária para que as equipes da Sanasa executem o reparo na tubulação.

A Emdec preparou desvios para os motoristas que utilizam a rua Nicarágua, especialmente aqueles que seguem em direção à Marginal do Piçarrão. Agentes de mobilidade urbana estarão na região para sinalizar a interdição e orientar os condutores.