O incêndio que matou uma mulher dentro de um apartamento no Jardim Sírius, em Campinas, na madrugada desta terça-feira (27), pode ter sido provocado por uma vela utilizada para iluminar o imóvel. A hipótese surgiu após informações preliminares indicarem que a residência estava sem energia elétrica e que a moradora utilizava velas como alternativa de iluminação. A causa do fogo, entretanto, ainda não foi confirmada.

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A tragédia ocorreu em um apartamento no segundo andar do Residencial Sirius, localizado na rua Leonor Martins Mansur. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h57, mobilizando sete viaturas para o atendimento. Policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) também participaram da ocorrência.

Quando as equipes de resgate chegaram ao imóvel, a mulher já estava sem vida. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas pelas autoridades.