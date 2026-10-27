O incêndio que matou uma mulher dentro de um apartamento no Jardim Sírius, em Campinas, na madrugada desta terça-feira (27), pode ter sido provocado por uma vela utilizada para iluminar o imóvel. A hipótese surgiu após informações preliminares indicarem que a residência estava sem energia elétrica e que a moradora utilizava velas como alternativa de iluminação. A causa do fogo, entretanto, ainda não foi confirmada.
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A tragédia ocorreu em um apartamento no segundo andar do Residencial Sirius, localizado na rua Leonor Martins Mansur. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h57, mobilizando sete viaturas para o atendimento. Policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) também participaram da ocorrência.
Quando as equipes de resgate chegaram ao imóvel, a mulher já estava sem vida. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas pelas autoridades.
Segundo as informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, o apartamento estava sem fornecimento de energia elétrica, circunstância que teria levado a moradora a utilizar velas para iluminar os ambientes.
A suspeita é de que uma dessas velas possa ter relação com o início do incêndio, mas ainda não há elementos periciais divulgados que permitam estabelecer essa ligação. A origem das chamas dependerá dos exames realizados pela Polícia Científica.
O local foi isolado para os trabalhos periciais, e a ocorrência acabou registrada como morte suspeita na 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas.
A Defesa Civil também foi acionada para avaliar as condições estruturais do apartamento atingido pelo fogo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual necessidade de interdição do imóvel ou de outras unidades do condomínio.