27 de outubro de 2026
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APÓS AS CHUVAS

Campinas reabre seis parques, mas mantém outros 19 fechados

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Espaços da região Sudoeste voltam a receber visitantes nesta terça-feira (27); acumulado de chuva mantém restrições nas demais regiões.
Espaços da região Sudoeste voltam a receber visitantes nesta terça-feira (27); acumulado de chuva mantém restrições nas demais regiões.

Campinas reabriu seis parques e bosques da região Sudoeste nesta terça-feira (27), após a redução do acumulado de chuva registrado nos últimos três dias. A medida, entretanto, não se estende ao restante da cidade: outros 19 espaços públicos continuam fechados por causa do volume de precipitação, que permanece acima do limite de segurança estabelecido pela Prefeitura.

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Na região Sudoeste, o acumulado de chuva nas últimas 72 horas caiu para 76 milímetros, abaixo dos 80 milímetros que determinam a suspensão preventiva da visitação. Já nas regiões Norte, Sul, Noroeste e Centro/Leste, os índices continuam superiores ao limite, impedindo a reabertura dos parques e bosques.

A decisão segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que estabelece o fechamento desses espaços quando a chuva acumulada atinge 80 milímetros em 72 horas. O objetivo é reduzir os riscos aos frequentadores, especialmente diante da possibilidade de queda de árvores e galhos em áreas arborizadas. A situação será reavaliada nesta quarta-feira (28).

Veja os seis parques reabertos nesta terça-feira

  • Com 76 milímetros de chuva acumulada, a região Sudoeste teve a visitação liberada nos seguintes espaços:
  • Bosque Augusto Ruschi;
  • Bosque dos Cambarás;
  • Parque Dom Bosco;
  • Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);
  • Parque Municipal Luciano do Valle;
  • Praça da Juventude Alessandro Monare.

Confira os 19 parques que continuam fechados

Região Norte — 137,7 mm

A região Norte apresenta o maior acumulado de chuva da cidade nas últimas 72 horas. Permanecem fechados:

  • Bosque Parque da Mata;
  • Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci;
  • Bosque dos Alemães;
  • Bosque dos Italianos;
  • Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho;
  • Pedreira do Chapadão – Praça Ulisses Guimarães.

Região Centro/Leste — 94,6 mm

  • Bosque Chico Mendes;
  • Bosque da Paz Yitzhak Rabin;
  • Bosque dos Jequitibás;
  • Lago do Café;
  • Lagoa do Taquaral.

Região Sul — 91 mm

  • Bosque São José;
  • Bosque dos Artistas;
  • Bosque dos Guarantãs;
  • Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo);
  • Parque Ecológico Benevenuto Tilli;
  • Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim;
  • Parque das Águas.

Região Noroeste — 81 mm

  • Bosque Ferdinando Tilli – Parque Valença.

Região Norte concentra maior volume de chuva

Os dados divulgados pela Prefeitura mostram que a região Norte continua sendo a mais afetada pelo acumulado de precipitação, com 137,7 milímetros em 72 horas. O volume supera em 57,7 milímetros o limite utilizado para determinar o fechamento preventivo dos parques.

Na sequência aparecem Centro/Leste, com 94,6 milímetros; Sul, com 91 milímetros; e Noroeste, com 81 milímetros. Esta última região está apenas um milímetro acima do limite, mas continua sujeita à mesma restrição.

A região Sudoeste é a única que apresenta índice inferior ao estabelecido pelo decreto, o que permitiu a retomada da visitação aos seis espaços públicos.

A Prefeitura fará uma nova avaliação nesta quarta-feira (28), considerando os índices atualizados de chuva. Caso os acumulados permaneçam elevados, as restrições poderão continuar.

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