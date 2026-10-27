Campinas reabriu seis parques e bosques da região Sudoeste nesta terça-feira (27), após a redução do acumulado de chuva registrado nos últimos três dias. A medida, entretanto, não se estende ao restante da cidade: outros 19 espaços públicos continuam fechados por causa do volume de precipitação, que permanece acima do limite de segurança estabelecido pela Prefeitura.

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Na região Sudoeste, o acumulado de chuva nas últimas 72 horas caiu para 76 milímetros, abaixo dos 80 milímetros que determinam a suspensão preventiva da visitação. Já nas regiões Norte, Sul, Noroeste e Centro/Leste, os índices continuam superiores ao limite, impedindo a reabertura dos parques e bosques.

A decisão segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que estabelece o fechamento desses espaços quando a chuva acumulada atinge 80 milímetros em 72 horas. O objetivo é reduzir os riscos aos frequentadores, especialmente diante da possibilidade de queda de árvores e galhos em áreas arborizadas. A situação será reavaliada nesta quarta-feira (28).

Veja os seis parques reabertos nesta terça-feira

Com 76 milímetros de chuva acumulada, a região Sudoeste teve a visitação liberada nos seguintes espaços:

Bosque Augusto Ruschi;

Bosque dos Cambarás;

Parque Dom Bosco;

Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);

Parque Municipal Luciano do Valle;

Praça da Juventude Alessandro Monare.