Campinas reabriu seis parques e bosques da região Sudoeste nesta terça-feira (27), após a redução do acumulado de chuva registrado nos últimos três dias. A medida, entretanto, não se estende ao restante da cidade: outros 19 espaços públicos continuam fechados por causa do volume de precipitação, que permanece acima do limite de segurança estabelecido pela Prefeitura.
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Na região Sudoeste, o acumulado de chuva nas últimas 72 horas caiu para 76 milímetros, abaixo dos 80 milímetros que determinam a suspensão preventiva da visitação. Já nas regiões Norte, Sul, Noroeste e Centro/Leste, os índices continuam superiores ao limite, impedindo a reabertura dos parques e bosques.
A decisão segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que estabelece o fechamento desses espaços quando a chuva acumulada atinge 80 milímetros em 72 horas. O objetivo é reduzir os riscos aos frequentadores, especialmente diante da possibilidade de queda de árvores e galhos em áreas arborizadas. A situação será reavaliada nesta quarta-feira (28).
Veja os seis parques reabertos nesta terça-feira
- Com 76 milímetros de chuva acumulada, a região Sudoeste teve a visitação liberada nos seguintes espaços:
- Bosque Augusto Ruschi;
- Bosque dos Cambarás;
- Parque Dom Bosco;
- Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);
- Parque Municipal Luciano do Valle;
- Praça da Juventude Alessandro Monare.
Confira os 19 parques que continuam fechados
Região Norte — 137,7 mm
A região Norte apresenta o maior acumulado de chuva da cidade nas últimas 72 horas. Permanecem fechados:
- Bosque Parque da Mata;
- Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci;
- Bosque dos Alemães;
- Bosque dos Italianos;
- Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho;
- Pedreira do Chapadão – Praça Ulisses Guimarães.
Região Centro/Leste — 94,6 mm
- Bosque Chico Mendes;
- Bosque da Paz Yitzhak Rabin;
- Bosque dos Jequitibás;
- Lago do Café;
- Lagoa do Taquaral.
Região Sul — 91 mm
- Bosque São José;
- Bosque dos Artistas;
- Bosque dos Guarantãs;
- Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo);
- Parque Ecológico Benevenuto Tilli;
- Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim;
- Parque das Águas.
Região Noroeste — 81 mm
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Bosque Ferdinando Tilli – Parque Valença.
Região Norte concentra maior volume de chuva
Os dados divulgados pela Prefeitura mostram que a região Norte continua sendo a mais afetada pelo acumulado de precipitação, com 137,7 milímetros em 72 horas. O volume supera em 57,7 milímetros o limite utilizado para determinar o fechamento preventivo dos parques.
Na sequência aparecem Centro/Leste, com 94,6 milímetros; Sul, com 91 milímetros; e Noroeste, com 81 milímetros. Esta última região está apenas um milímetro acima do limite, mas continua sujeita à mesma restrição.
A região Sudoeste é a única que apresenta índice inferior ao estabelecido pelo decreto, o que permitiu a retomada da visitação aos seis espaços públicos.
A Prefeitura fará uma nova avaliação nesta quarta-feira (28), considerando os índices atualizados de chuva. Caso os acumulados permaneçam elevados, as restrições poderão continuar.