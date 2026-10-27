Motoristas que utilizam a saída do Real Parque, em Campinas, enfrentam alterações no trânsito nesta segunda (26) e terça-feira (27) após as fortes chuvas do fim de semana provocarem o deslizamento de um talude próximo à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). A concessionária Rota das Bandeiras realiza uma intervenção emergencial para conter o terreno e evitar novos desmoronamentos.

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O bloqueio ocorre das 9h30 às 17h, no acesso à rodovia pelo quilômetro 116, no sentido Rodovia Dom Pedro I (SP-065), conhecido como Tapetão. A medida é preventiva e busca garantir a segurança dos motoristas enquanto as equipes trabalham na estabilização da encosta.

Segundo a concessionária, a intervenção foi necessária após o escorregamento de terra provocado pelo volume de chuva registrado na região. O objetivo é concluir os serviços de contenção antes da chegada de novas instabilidades climáticas, previstas a partir de quarta-feira (28).