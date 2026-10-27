Motoristas que utilizam a saída do Real Parque, em Campinas, enfrentam alterações no trânsito nesta segunda (26) e terça-feira (27) após as fortes chuvas do fim de semana provocarem o deslizamento de um talude próximo à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). A concessionária Rota das Bandeiras realiza uma intervenção emergencial para conter o terreno e evitar novos desmoronamentos.
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O bloqueio ocorre das 9h30 às 17h, no acesso à rodovia pelo quilômetro 116, no sentido Rodovia Dom Pedro I (SP-065), conhecido como Tapetão. A medida é preventiva e busca garantir a segurança dos motoristas enquanto as equipes trabalham na estabilização da encosta.
Segundo a concessionária, a intervenção foi necessária após o escorregamento de terra provocado pelo volume de chuva registrado na região. O objetivo é concluir os serviços de contenção antes da chegada de novas instabilidades climáticas, previstas a partir de quarta-feira (28).
Veja as rotas alternativas para os motoristas
Durante os períodos de interdição, os condutores que deixam o Real Parque terão duas opções para acessar outras regiões de Campinas:
- Pela avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida: utilizar a passagem inferior e seguir pelo sistema viário interno de Barão Geraldo.
- Pela rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho: deixar o Real Parque por essa via e acessar a Rodovia Professor Zeferino Vaz no quilômetro 117.
Os desvios permitem que os motoristas evitem o trecho afetado pelas obras, embora possam exigir mudanças no trajeto habitual de quem utiliza o acesso do quilômetro 116.
Obras tentam evitar novos bloqueios com a volta da chuva
A Rota das Bandeiras informou que a intervenção foi programada para segunda e terça-feira justamente diante da previsão de novas chuvas a partir de quarta-feira (28).
A expectativa é que o trabalho de contenção permita manter o dispositivo aberto mesmo durante períodos de instabilidade, reduzindo o risco de novos escorregamentos.
A concessionária reforça que o fechamento é preventivo e recomenda que os motoristas utilizem as rotas alternativas durante o horário dos trabalhos.