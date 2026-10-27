A Prefeitura de Sumaré realiza nesta terça-feira (27) um processo seletivo com 200 vagas para auxiliar de logística no Mercado Livre. A seleção é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e a empresa.

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Os candidatos devem comparecer à Faculdade Anhanguera, na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, no Jardim Primavera, a partir das 9h. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e facilitar o acesso da população às vagas disponíveis na região.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Não é exigida experiência profissional anterior — o que amplia as chances de quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar na área de logística.