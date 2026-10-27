Durante uma fiscalização de trânsito em Holambra, equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar abordaram um veículo BMW. O passageiro tentou se passar pelo irmão, apresentando o documento dele, mas foi identificado pelas equipes por meio dos recursos de reconhecimento facial disponíveis.

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Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Ele possui condenação de 13 anos de prisão por envolvimento com o tráfico internacional de drogas, em um caso relacionado à apreensão de 191 kg de pasta-base de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 28 milhões.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.