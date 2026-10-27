Um homem de 21 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba por tráfico de drogas. O caso aconteceu no Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi. O homem já havia sido preso pelo mesmo crime no mês passado.

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A equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando, ao passar pela Rua José Roberto Pires de Camargo, viu um homem colocando algo sobre um muro. Ele continuou caminhando, mas, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto no chão e saiu correndo.

A atitude chamou a atenção dos guardas, que foram atrás dele e realizaram sua abordagem. Em uma pochete que carregava, os agentes encontraram um microtubo de cocaína e uma pedra de crack.