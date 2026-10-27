A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo em Jaguariúna. A prisão ocorreu após uma ocorrência de disparo em via pública, no bairro Florianópolis. A equipe foi acionada e, com base nas características repassadas, localizou um suspeito nas proximidades de um estabelecimento comercial.

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Ao receber ordem de abordagem, o homem fugiu a pé, mas foi acompanhado e alcançado pelos policiais. Durante a intervenção, houve resistência, o que exigiu o uso de procedimentos de contenção para a realização da busca pessoal.

Na revista, os agentes encontraram um revólver calibre .38, com quatro munições intactas e um cartucho deflagrado. Em consulta ao sistema, verificou-se que a arma pertencia a um policial militar morto em serviço.