Nesta terça-feira (27), a previsão é de céu parcialmente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As temperaturas devem variar entre 13°C e 24°C ao longo do dia, com sensação térmica agradável na maior parte do período.

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Os ventos sopram com intensidade moderada, podendo apresentar rajadas ocasionais. Não há previsão de chuvas significativas para a região, e a recomendação é de atenção redobrada para quem estiver na rua durante os períodos de rajadas mais fortes.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).