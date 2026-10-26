26 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADES

Quem busca emprego terá 2,3 mil chances nesta quinta em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMC
Evento reúne 50 empresas nesta quinta-feira (29), no Centro; Mercado Livre oferece 300 vagas para auxiliar de logística.
Evento reúne 50 empresas nesta quinta-feira (29), no Centro; Mercado Livre oferece 300 vagas para auxiliar de logística.

Quem procura emprego em Campinas terá uma nova oportunidade nesta quinta-feira (29), quando a Prefeitura realiza um feirão com mais de 2,3 mil vagas de trabalho e a participação de 50 empresas. A 21ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026 acontece das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na rua Regente Feijó, no Centro, com entrevistas presenciais e processos seletivos realizados durante o evento.

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As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia, incluindo logística, comércio, serviços, alimentação, hotelaria e manutenção. Entre os destaques estão 300 vagas para auxiliar de logística no Mercado Livre, com salário de R$ 2.317, e uma oportunidade para encarregado de manutenção na VB – Rápido Luxo, com remuneração de R$ 7.365,96, a maior anunciada nesta edição.

O evento é aberto a moradores de Campinas e de outras cidades da região. Os interessados devem levar documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recomenda que os candidatos façam o cadastro antecipado no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), para agilizar o encaminhamento às empresas.

Mercado Livre oferece 300 vagas; salário chega a R$ 7,3 mil

O maior número de oportunidades para uma mesma função está concentrado no Mercado Livre, que busca 300 auxiliares de logística. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 2.317.

Já a maior remuneração divulgada é para o cargo de encarregado de manutenção, na VB – Rápido Luxo, com salário de R$ 7.365,96 e exigência de ensino médio completo.

Além dessas funções, o feirão reunirá oportunidades em empresas de supermercados, transportes, alimentação, saúde, comércio e prestação de serviços. A relação completa dos cargos e respectivos requisitos pode ser consultada no site do CPAT.

Veja as 50 empresas participantes

Entre as companhias confirmadas estão grandes redes de supermercados, empresas de logística, restaurantes, hotéis e prestadoras de serviços.

  • AGV Logística S/A;
  • Alegro Residencial Sênior;
  • ARA Group;
  • Armazém da Maria;
  • BC2 Infraestrutura;
  • Brasil Web Transportes e Logística;
  • Casa Diamante Tintas;
  • Cor Line;
  • Dalben Supermercados;
  • Dia Supermercado;
  • Drogal;
  • Eatopia;
  • Espro;
  • EQS Engenharia;
  • FA Oliva;
  • Frutaria Rio das Pedras;
  • Goodbom Supermercados;
  • Grupo Opção;
  • GPA (Grupo Pão de Açúcar);
  • HMC Brasil;
  • Hotel Premium;
  • Imediato Nexway;
  • KFC;
  • Luandre;
  • McDonald's;
  • New Time;
  • Onet;
  • Orbital WFS;
  • Oxxo;
  • Oba Hortifruti;
  • Petz Campinas;
  • Marcondes Grupo;
  • Mercado Livre;
  • Plaza Premium Lounge;
  • Piccolotur Transportes Turísticos Ltda.;
  • Royal Palm Plaza;
  • Sigma Port;
  • Synvia;
  • Sonda Supermercado;
  • Supermercado Pague Menos;
  • Supermercado São Vicente;
  • Spasso Sabores;
  • Tenda Atacado;
  • Transjordano;
  • Supermercado Taquaral;
  • Uniseter;
  • VB Transportes;
  • VB – Rápido Luxo;
  • We Can BR;
  • Rede D'Or.

Como participar das entrevistas

Ao chegar ao Palácio da Cidade, os candidatos passarão por uma triagem realizada pela equipe do CPAT, que avaliará a experiência profissional, a escolaridade e os requisitos exigidos pelas empresas. Depois dessa etapa, os trabalhadores poderão ser encaminhados aos recrutadores para entrevistas presenciais.

Quem realizar o cadastro antecipado deverá levar a carta de encaminhamento, documento que garante prioridade na entrevista com as empresas participantes.

O cadastramento pode ser feito pelos seguintes canais:

O CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde estarão fechados na quinta-feira (29), porque as equipes serão deslocadas para o atendimento no feirão.

Evento também terá orientação para MEIs e migrantes

Além das vagas de emprego, o público poderá receber orientações sobre empreendedorismo e geração de renda. A programação contará com serviços da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo, incluindo informações para microempreendedores individuais (MEIs).

A edição terá ainda a participação da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que oferecerá atendimento e orientações específicas para pessoas migrantes.

Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, a concentração de empresas em um único espaço facilita o acesso dos candidatos aos processos seletivos e amplia as possibilidades de contratação.

Serviço — 21º Feirão de Emprego de Campinas

  • Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Palácio da Cidade
  • Endereço: rua Regente Feijó, Centro de Campinas
  • Vagas: mais de 2.300
  • Empresas participantes: 50

Documentos necessários: documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. Quem tiver cadastro antecipado deve levar a carta de encaminhamento.

Consulta de vagas: cpat.campinas.sp.gov.br

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