Quem procura emprego em Campinas terá uma nova oportunidade nesta quinta-feira (29), quando a Prefeitura realiza um feirão com mais de 2,3 mil vagas de trabalho e a participação de 50 empresas. A 21ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026 acontece das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na rua Regente Feijó, no Centro, com entrevistas presenciais e processos seletivos realizados durante o evento.
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As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia, incluindo logística, comércio, serviços, alimentação, hotelaria e manutenção. Entre os destaques estão 300 vagas para auxiliar de logística no Mercado Livre, com salário de R$ 2.317, e uma oportunidade para encarregado de manutenção na VB – Rápido Luxo, com remuneração de R$ 7.365,96, a maior anunciada nesta edição.
O evento é aberto a moradores de Campinas e de outras cidades da região. Os interessados devem levar documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recomenda que os candidatos façam o cadastro antecipado no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), para agilizar o encaminhamento às empresas.
Mercado Livre oferece 300 vagas; salário chega a R$ 7,3 mil
O maior número de oportunidades para uma mesma função está concentrado no Mercado Livre, que busca 300 auxiliares de logística. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 2.317.
Já a maior remuneração divulgada é para o cargo de encarregado de manutenção, na VB – Rápido Luxo, com salário de R$ 7.365,96 e exigência de ensino médio completo.
Além dessas funções, o feirão reunirá oportunidades em empresas de supermercados, transportes, alimentação, saúde, comércio e prestação de serviços. A relação completa dos cargos e respectivos requisitos pode ser consultada no site do CPAT.
Veja as 50 empresas participantes
Entre as companhias confirmadas estão grandes redes de supermercados, empresas de logística, restaurantes, hotéis e prestadoras de serviços.
- AGV Logística S/A;
- Alegro Residencial Sênior;
- ARA Group;
- Armazém da Maria;
- BC2 Infraestrutura;
- Brasil Web Transportes e Logística;
- Casa Diamante Tintas;
- Cor Line;
- Dalben Supermercados;
- Dia Supermercado;
- Drogal;
- Eatopia;
- Espro;
- EQS Engenharia;
- FA Oliva;
- Frutaria Rio das Pedras;
- Goodbom Supermercados;
- Grupo Opção;
- GPA (Grupo Pão de Açúcar);
- HMC Brasil;
- Hotel Premium;
- Imediato Nexway;
- KFC;
- Luandre;
- McDonald's;
- New Time;
- Onet;
- Orbital WFS;
- Oxxo;
- Oba Hortifruti;
- Petz Campinas;
- Marcondes Grupo;
- Mercado Livre;
- Plaza Premium Lounge;
- Piccolotur Transportes Turísticos Ltda.;
- Royal Palm Plaza;
- Sigma Port;
- Synvia;
- Sonda Supermercado;
- Supermercado Pague Menos;
- Supermercado São Vicente;
- Spasso Sabores;
- Tenda Atacado;
- Transjordano;
- Supermercado Taquaral;
- Uniseter;
- VB Transportes;
- VB – Rápido Luxo;
- We Can BR;
- Rede D'Or.
Como participar das entrevistas
Ao chegar ao Palácio da Cidade, os candidatos passarão por uma triagem realizada pela equipe do CPAT, que avaliará a experiência profissional, a escolaridade e os requisitos exigidos pelas empresas. Depois dessa etapa, os trabalhadores poderão ser encaminhados aos recrutadores para entrevistas presenciais.
Quem realizar o cadastro antecipado deverá levar a carta de encaminhamento, documento que garante prioridade na entrevista com as empresas participantes.
O cadastramento pode ser feito pelos seguintes canais:
- CPAT Centro: cpat.campinas.sp.gov.br;
- Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde: consulte as unidades;
- Portal Emprega Brasil: acesso ao sistema;
- Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: disponível para celulares.
O CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde estarão fechados na quinta-feira (29), porque as equipes serão deslocadas para o atendimento no feirão.
Evento também terá orientação para MEIs e migrantes
Além das vagas de emprego, o público poderá receber orientações sobre empreendedorismo e geração de renda. A programação contará com serviços da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo, incluindo informações para microempreendedores individuais (MEIs).
A edição terá ainda a participação da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que oferecerá atendimento e orientações específicas para pessoas migrantes.
Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, a concentração de empresas em um único espaço facilita o acesso dos candidatos aos processos seletivos e amplia as possibilidades de contratação.
Serviço — 21º Feirão de Emprego de Campinas
- Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
- Horário: das 9h às 16h
- Local: Palácio da Cidade
- Endereço: rua Regente Feijó, Centro de Campinas
- Vagas: mais de 2.300
- Empresas participantes: 50
Documentos necessários: documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. Quem tiver cadastro antecipado deve levar a carta de encaminhamento.