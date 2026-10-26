Quem procura emprego em Campinas terá uma nova oportunidade nesta quinta-feira (29), quando a Prefeitura realiza um feirão com mais de 2,3 mil vagas de trabalho e a participação de 50 empresas. A 21ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026 acontece das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na rua Regente Feijó, no Centro, com entrevistas presenciais e processos seletivos realizados durante o evento.

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As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia, incluindo logística, comércio, serviços, alimentação, hotelaria e manutenção. Entre os destaques estão 300 vagas para auxiliar de logística no Mercado Livre, com salário de R$ 2.317, e uma oportunidade para encarregado de manutenção na VB – Rápido Luxo, com remuneração de R$ 7.365,96, a maior anunciada nesta edição.

O evento é aberto a moradores de Campinas e de outras cidades da região. Os interessados devem levar documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recomenda que os candidatos façam o cadastro antecipado no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), para agilizar o encaminhamento às empresas.