A rua Coronel Quirino, no Cambuí, em Campinas, passará a ter 101 vagas de Zona Azul a partir de 3 de novembro. O estacionamento rotativo será implantado no trecho entre as ruas Bandeirantes e Conceição, com cobrança de R$ 4 nos dias úteis e R$ 2 aos sábados, para permanência máxima de duas horas.

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A mudança faz parte da ampliação do sistema de estacionamento rotativo na região, que já recebeu novas vagas na avenida Coronel Silva Telles neste ano. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o objetivo é aumentar a disponibilidade de espaços para motoristas que procuram o comércio e os serviços do bairro.

A implantação foi discutida com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (Abrasel), da Associação Viva Cambuí e do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). A Emdec já concluiu a sinalização horizontal e instalou 26 placas de Zona Azul ao longo da Coronel Quirino.