A rua Coronel Quirino, no Cambuí, em Campinas, passará a ter 101 vagas de Zona Azul a partir de 3 de novembro. O estacionamento rotativo será implantado no trecho entre as ruas Bandeirantes e Conceição, com cobrança de R$ 4 nos dias úteis e R$ 2 aos sábados, para permanência máxima de duas horas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A mudança faz parte da ampliação do sistema de estacionamento rotativo na região, que já recebeu novas vagas na avenida Coronel Silva Telles neste ano. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o objetivo é aumentar a disponibilidade de espaços para motoristas que procuram o comércio e os serviços do bairro.
A implantação foi discutida com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (Abrasel), da Associação Viva Cambuí e do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). A Emdec já concluiu a sinalização horizontal e instalou 26 placas de Zona Azul ao longo da Coronel Quirino.
Primeira semana será educativa, sem multas
Antes do início da cobrança, agentes da Emdec vão orientar motoristas e comerciantes sobre o funcionamento do sistema. As ações estão previstas para 28 e 29 de outubro e de 3 a 6 de novembro, com distribuição de materiais explicativos e instruções para ativação das vagas.
Durante a primeira semana de funcionamento, não haverá aplicação de penalidades por uso irregular da nova Zona Azul. A medida busca permitir que os motoristas se adaptem às regras e conheçam as formas de pagamento disponíveis.
As vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência serão preservadas, assim como os espaços de carga e descarga, táxis, paradas rápidas de 15 minutos e estacionamento de motocicletas.
Veja os valores e como utilizar a Zona Azul
- Local: rua Coronel Quirino, entre as ruas Bandeirantes e Conceição, no Cambuí.
- Quantidade: 101 vagas;
- Início: 3 de novembro de 2026;
- Tempo máximo: duas horas;
- Segunda a sexta-feira: das 9h às 18h, com tarifa de R$ 4;
- Sábados: das 9h às 13h, com tarifa de R$ 2;
- Ativação: aplicativo Emdec, QR Code das placas ou pontos de venda credenciados;
- Pagamento: cartão de crédito, cartão de débito, Pix ou boleto bancário.
Fora do período educativo, o uso irregular do estacionamento rotativo poderá resultar em multa de R$ 195,23, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo ao Pátio Municipal. A infração é classificada como grave.
Uso da Zona Azul mais que dobra em Campinas
A ampliação ocorre em um momento de crescimento na utilização do estacionamento rotativo digital. Entre janeiro e setembro de 2026, Campinas registrou mais de 83,7 mil ativações da Zona Azul, contra aproximadamente 37 mil no mesmo período do ano passado.
O aumento foi de quase 126%, com média de 9,3 mil ativações mensais e cerca de 308 por dia.
Segundo a Emdec, o crescimento está relacionado à ampliação da oferta de vagas e às mudanças implementadas para facilitar o pagamento. Entre elas estão a redução de 50% na tarifa aos sábados e a possibilidade de utilizar o Pix diretamente pelo QR Code das placas, sem necessidade de cadastro prévio.
Para o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, as medidas buscam estimular o comércio e facilitar o acesso às vagas disponíveis. A rotatividade permite que diferentes motoristas utilizem os mesmos espaços ao longo do dia.
Cambuí terá nova expansão na rua Maria Monteiro
A implantação na Coronel Quirino representa mais uma etapa da expansão da Zona Azul no Cambuí. Em janeiro, o bairro recebeu 114 vagas na avenida Coronel Silva Telles, entre a avenida Júlio de Mesquita e a avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul.
A próxima fase deverá contemplar um trecho da rua Maria Monteiro, ainda a ser definido, a partir de indicações das entidades que participaram das discussões sobre o estacionamento no bairro.
Atualmente, Campinas dispõe de aproximadamente 1,9 mil vagas de Zona Azul Digital, distribuídas pelas regiões central, Cambuí e Guanabara. Dependendo do local, o tempo máximo permitido de estacionamento varia entre uma, duas e cinco horas.
As regras e os locais de estacionamento podem ser consultados no site www.emdec.com.br/zonazuldigital.