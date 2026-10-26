Motoristas que circulam pela avenida Princesa D'Oeste, em Campinas, precisam ficar atentos a novos bloqueios no trânsito a partir desta segunda-feira (26). As interdições atingem trechos nos dois sentidos da avenida, na região do Jardim Proença, e fazem parte das obras de macrodrenagem para reduzir os alagamentos na cidade. A previsão é que as restrições permaneçam até 13 de novembro.
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Além da Princesa D'Oeste, a rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho terá o sentido de circulação invertido para receber parte do tráfego desviado. As mudanças começaram às 8h e são acompanhadas por agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).
Os trabalhos incluem a ampliação das galerias de águas pluviais, instalação de poços de visita e bocas de lobo. A estrutura permitirá conduzir a água da chuva de regiões mais altas da cidade até o reservatório Proença RP-1, no Jardim Paranapanema, projetado para armazenar parte do volume durante os períodos de precipitação intensa.
Confira os bloqueios e os caminhos alternativos
Avenida Princesa D'Oeste — sentido Centro-bairro
- Trecho interditado: entre as ruas Joaquim Roberto de Azevedo Marques e Joaquim de Paula Souza.
- Desvio: rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques, rua Antônio Francisco de Andrade e rua Joaquim de Paula Souza, com retorno à Princesa D'Oeste após o bloqueio.
Avenida Princesa D'Oeste — sentido bairro-Centro
- Trecho interditado: entre a rotatória da rua Antônio Carlos Sales Júnior e a rua Joaquim de Paula Souza.
- Desvio: rua Capistrano de Abreu, rua do Professor, rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, rua Dr. Arlindo Joaquim de Lemos e rua Joaquim de Paula Souza.
Rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho
- Mudança: inversão do sentido de circulação para viabilizar os desvios.
- Novo sentido: da rua do Professor em direção à rua Almirante Barroso.
A Emdec informou que as interdições serão sinalizadas e que agentes estarão na região para orientar os condutores.
Linha 360 terá itinerário alterado
As obras também provocam mudanças no transporte coletivo. A linha 360 (Proença/Castelo) terá o trajeto desviado pelas ruas Antônio Francisco de Andrade, Joaquim de Paula Souza e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos, nos dois sentidos.
Já as linhas 367 (Jardim Baronesa) e 368 (Jardim Itatiaia) não terão alterações nos itinerários, pois as travessias necessárias à circulação desses ônibus permanecerão liberadas.
Avenida Anchieta também terá mudanças até novembro
Outra intervenção começa nesta segunda-feira (26), desta vez na avenida Anchieta, no Centro de Campinas. O motivo é o avanço das obras de implantação de pavimento rígido para o sistema BRT.
O trecho entre a rua Guilherme da Silva e a avenida Orosimbo Maia terá bloqueio parcial da faixa esquerda da pista externa. Com isso, 16 linhas municipais de ônibus passarão a circular pela pista interna durante a execução dos trabalhos.
As linhas afetadas são:
- 309 (Corujão), 310, 313, 316, 317, 318, 330 e 331;
- 332, 333, 339 (Corujão), 348, 351, 357, 359, 371 e 399 (Corujão).
A relação divulgada pela Emdec contém 17 linhas. Agentes de fiscalização do transporte coletivo vão orientar os passageiros sobre os pontos temporariamente desativados e os locais provisórios de embarque e desembarque.
A previsão é que as mudanças na avenida Anchieta continuem até 19 de novembro.
Como obter informações sobre o trânsito
Motoristas e usuários do transporte coletivo podem consultar a Emdec para esclarecer dúvidas sobre os bloqueios e os desvios.
O atendimento é realizado pelo telefone 118, pelo número (19) 3731-2910 para chamadas de outras cidades ou DDDs, pelo aplicativo Emdec e pelo site portal.emdec.com.br/faleconosco.