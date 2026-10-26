Motoristas que circulam pela avenida Princesa D'Oeste, em Campinas, precisam ficar atentos a novos bloqueios no trânsito a partir desta segunda-feira (26). As interdições atingem trechos nos dois sentidos da avenida, na região do Jardim Proença, e fazem parte das obras de macrodrenagem para reduzir os alagamentos na cidade. A previsão é que as restrições permaneçam até 13 de novembro.

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Além da Princesa D'Oeste, a rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho terá o sentido de circulação invertido para receber parte do tráfego desviado. As mudanças começaram às 8h e são acompanhadas por agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Os trabalhos incluem a ampliação das galerias de águas pluviais, instalação de poços de visita e bocas de lobo. A estrutura permitirá conduzir a água da chuva de regiões mais altas da cidade até o reservatório Proença RP-1, no Jardim Paranapanema, projetado para armazenar parte do volume durante os períodos de precipitação intensa.