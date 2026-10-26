Uma carreta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (26), em uma alça de retorno da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do quilômetro 134,7, em Campinas. O incêndio atingiu o semirreboque do veículo e provocou a interdição total do dispositivo viário a partir das 9h15. Não houve registro de feridos.

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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, o veículo, uma carreta Mercedes-Benz, apresentou uma pane mecânica enquanto trafegava pelo dispositivo de retorno. O motorista conseguiu parar no acostamento após perceber um princípio de incêndio.

O condutor desatrelou o cavalo mecânico do semirreboque, mas as chamas se espalharam pela parte traseira da carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local às 9h26, aproximadamente 11 minutos depois do bloqueio da alça.