Uma carreta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (26), em uma alça de retorno da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do quilômetro 134,7, em Campinas. O incêndio atingiu o semirreboque do veículo e provocou a interdição total do dispositivo viário a partir das 9h15. Não houve registro de feridos.
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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, o veículo, uma carreta Mercedes-Benz, apresentou uma pane mecânica enquanto trafegava pelo dispositivo de retorno. O motorista conseguiu parar no acostamento após perceber um princípio de incêndio.
O condutor desatrelou o cavalo mecânico do semirreboque, mas as chamas se espalharam pela parte traseira da carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local às 9h26, aproximadamente 11 minutos depois do bloqueio da alça.
Alça permanece interditada
Rota da Bandeiras
O incêndio provocou a interdição total da alça de retorno, identificada no sistema de monitoramento rodoviário como dispositivo da SP-065, no sentido Sul.
Até a última atualização da ocorrência, às 11h09, o bloqueio permanecia ativo, sem previsão informada para liberação. Não havia dados disponíveis sobre a formação de congestionamentos na região.
A concessionária também informou que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a seguradora responsável pelo veículo foram acionadas para acompanhar os desdobramentos da ocorrência.
Motorista não ficou ferido
O registro oficial aponta uma pessoa envolvida na ocorrência, classificada como ilesa. Não há informações sobre outras vítimas.
O veículo envolvido é um Mercedes-Benz Axor 2544, que transportava um semirreboque. O conteúdo da carga não foi informado.