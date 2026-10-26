26 de outubro de 2026
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INCÊNDIO

Carreta pega fogo e interdita alça da Dom Pedro I em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CCM-Artesp
Incêndio começou após pane em veículo na manhã desta segunda-feira (26); motorista conseguiu separar o cavalo mecânico do semirreboque.
Incêndio começou após pane em veículo na manhã desta segunda-feira (26); motorista conseguiu separar o cavalo mecânico do semirreboque.

Uma carreta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (26), em uma alça de retorno da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do quilômetro 134,7, em Campinas. O incêndio atingiu o semirreboque do veículo e provocou a interdição total do dispositivo viário a partir das 9h15. Não houve registro de feridos.

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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, o veículo, uma carreta Mercedes-Benz, apresentou uma pane mecânica enquanto trafegava pelo dispositivo de retorno. O motorista conseguiu parar no acostamento após perceber um princípio de incêndio.

O condutor desatrelou o cavalo mecânico do semirreboque, mas as chamas se espalharam pela parte traseira da carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local às 9h26, aproximadamente 11 minutos depois do bloqueio da alça.

Alça permanece interditada


Rota da Bandeiras

O incêndio provocou a interdição total da alça de retorno, identificada no sistema de monitoramento rodoviário como dispositivo da SP-065, no sentido Sul.

Até a última atualização da ocorrência, às 11h09, o bloqueio permanecia ativo, sem previsão informada para liberação. Não havia dados disponíveis sobre a formação de congestionamentos na região.

A concessionária também informou que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a seguradora responsável pelo veículo foram acionadas para acompanhar os desdobramentos da ocorrência.

Motorista não ficou ferido

O registro oficial aponta uma pessoa envolvida na ocorrência, classificada como ilesa. Não há informações sobre outras vítimas.

O veículo envolvido é um Mercedes-Benz Axor 2544, que transportava um semirreboque. O conteúdo da carga não foi informado.

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