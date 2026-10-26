Flávio Bolsonaro (PL) venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Somados os resultados dos municípios, o candidato do PL recebeu 1.106.109 votos, ou 59,11% dos válidos, contra 765.028 votos de Lula, equivalentes a 40,89%. A diferença regional ficou em 341.081 votos.

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O resultado manteve o cenário registrado no primeiro turno, quando Flávio também havia sido o mais votado em todos os municípios da RMC. Nacionalmente, porém, Lula venceu a eleição e foi reeleito presidente da República, com 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% de Flávio.

Campinas teve a menor diferença

Entre os 20 municípios metropolitanos, Campinas foi onde Lula mais se aproximou de Flávio. O candidato do PL recebeu 360.222 votos, ou 54,24%, enquanto o petista somou 303.914, equivalentes a 45,76%. A diferença foi de 56.308 votos e 8,48 pontos percentuais.