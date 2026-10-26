Flávio Bolsonaro (PL) venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Somados os resultados dos municípios, o candidato do PL recebeu 1.106.109 votos, ou 59,11% dos válidos, contra 765.028 votos de Lula, equivalentes a 40,89%. A diferença regional ficou em 341.081 votos.
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O resultado manteve o cenário registrado no primeiro turno, quando Flávio também havia sido o mais votado em todos os municípios da RMC. Nacionalmente, porém, Lula venceu a eleição e foi reeleito presidente da República, com 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% de Flávio.
Campinas teve a menor diferença
Entre os 20 municípios metropolitanos, Campinas foi onde Lula mais se aproximou de Flávio. O candidato do PL recebeu 360.222 votos, ou 54,24%, enquanto o petista somou 303.914, equivalentes a 45,76%. A diferença foi de 56.308 votos e 8,48 pontos percentuais.
Na sequência aparecem Hortolândia, onde Flávio teve 54,62% contra 45,38% de Lula, e Monte Mor, com 54,74% a 45,26%. Em Sumaré, o placar ficou em 56,63% a 43,37%.
Esses municípios foram justamente alguns dos maiores colégios eleitorais da região e também aqueles em que Lula conseguiu diminuir mais a distância registrada no primeiro turno.
Pedreira deu maior percentual a Flávio
Na outra ponta, Pedreira registrou a maior votação proporcional de Flávio Bolsonaro entre as cidades da RMC. O candidato recebeu 70,79% dos votos válidos, contra 29,21% de Lula.
Depois aparecem Holambra, com 69,10% para Flávio e 30,90% para Lula, e Morungaba, onde o resultado foi de 68,10% a 31,90%.
Flávio também ultrapassou os 60% em Americana, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Valinhos e Vinhedo.
Veja o resultado nas 20 cidades da RMC
Americana: Flávio 66,00% (93.443) | Lula 34,00% (48.130)
Artur Nogueira: Flávio 64,43% (20.102) | Lula 35,57% (11.098)
Campinas: Flávio 54,24% (360.222) | Lula 45,76% (303.914)
Cosmópolis: Flávio 56,09% (19.425) | Lula 43,91% (15.204)
Engenheiro Coelho: Flávio 64,65% (7.445) | Lula 35,35% (4.071)
Holambra: Flávio 69,10% (6.973) | Lula 30,90% (3.118)
Hortolândia: Flávio 54,62% (72.018) | Lula 45,38% (59.845)
Indaiatuba: Flávio 63,55% (98.414) | Lula 36,45% (56.436)
Itatiba: Flávio 64,67% (43.996) | Lula 35,33% (24.036)
Jaguariúna: Flávio 64,49% (22.893) | Lula 35,51% (12.605)
Monte Mor: Flávio 54,74% (19.844) | Lula 45,26% (16.406)
Morungaba: Flávio 68,10% (5.805) | Lula 31,90% (2.719)
Nova Odessa: Flávio 62,03% (23.854) | Lula 37,97% (14.604)
Paulínia: Flávio 58,71% (42.459) | Lula 41,29% (29.857)
Pedreira: Flávio 70,79% (18.665) | Lula 29,21% (7.702)
Santa Bárbara d'Oeste: Flávio 65,35% (73.089) | Lula 34,65% (38.758)
Santo Antônio de Posse: Flávio 66,74% (8.702) | Lula 33,26% (4.337)
Sumaré: Flávio 56,63% (87.028) | Lula 43,37% (66.658)
Valinhos: Flávio 63,50% (48.131) | Lula 36,50% (27.669)
Vinhedo: Flávio 65,29% (33.601) | Lula 34,71% (17.861).
Lula avançou nos maiores municípios
Apesar de não vencer em nenhuma cidade da RMC, Lula ampliou sua votação no segundo turno, principalmente nos maiores municípios da região. Em Campinas, por exemplo, passou de 241.972 votos no primeiro turno para 303.914 no segundo, crescimento de quase 62 mil votos.
Flávio também cresceu na cidade, de 329.733 para 360.222, mas em ritmo menor. Com isso, a diferença entre os dois em Campinas caiu de 87.761 para 56.308 votos.
O movimento não foi suficiente para alterar o mapa regional. Flávio terminou o segundo turno à frente em todos os 20 municípios metropolitanos, embora com margens bastante diferentes entre eles: de apenas 8,48 pontos em Campinas a mais de 41 pontos em Pedreira.