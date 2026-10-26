Duas unidades da Assistência Social de Campinas tiveram o atendimento presencial suspenso nesta segunda-feira (26) depois de serem atingidas pelas fortes chuvas do fim de semana. Os problemas ocorreram no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nelson Mandela, localizado no DIC V, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Sudoeste. A Prefeitura informou que o acompanhamento das famílias será mantido, apesar dos danos provocados pela água.

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No CRAS Nelson Mandela, parte do telhado foi danificada e a chuva invadiu salas de atendimento, obrigando a interdição dos espaços por questões de segurança. Com isso, os serviços foram transferidos temporariamente para o Distrito de Assistência Social (DAS) Sudoeste.

Para evitar que os moradores fiquem sem assistência, a Prefeitura disponibilizou veículos para transportar até o DAS Sudoeste as pessoas que procurarem o CRAS Nelson Mandela. A medida busca garantir a continuidade dos atendimentos enquanto as condições do prédio são avaliadas.