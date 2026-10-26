Duas unidades da Assistência Social de Campinas tiveram o atendimento presencial suspenso nesta segunda-feira (26) depois de serem atingidas pelas fortes chuvas do fim de semana. Os problemas ocorreram no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nelson Mandela, localizado no DIC V, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Sudoeste. A Prefeitura informou que o acompanhamento das famílias será mantido, apesar dos danos provocados pela água.
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No CRAS Nelson Mandela, parte do telhado foi danificada e a chuva invadiu salas de atendimento, obrigando a interdição dos espaços por questões de segurança. Com isso, os serviços foram transferidos temporariamente para o Distrito de Assistência Social (DAS) Sudoeste.
Para evitar que os moradores fiquem sem assistência, a Prefeitura disponibilizou veículos para transportar até o DAS Sudoeste as pessoas que procurarem o CRAS Nelson Mandela. A medida busca garantir a continuidade dos atendimentos enquanto as condições do prédio são avaliadas.
A chuva também provocou a entrada de água no prédio do CREAS Sudoeste, que permanece sem atendimento ao público nesta segunda-feira. Nesse caso, as atividades presenciais agendadas serão remarcadas, mas as equipes continuarão realizando visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo serviço.
Segundo a administração municipal, todos os usuários que tinham horários marcados nas duas unidades serão comunicados sobre as novas datas. Ainda não foi informado quando os prédios poderão voltar a receber o público normalmente.
Os danos às unidades ocorreram durante o período de chuvas intensas que atingiu Campinas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo (25). Nesse intervalo, a Defesa Civil contabilizou 101,3 milímetros de precipitação e 18 ocorrências, conforme o balanço referente ao período.
O temporal provocou alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos em diferentes regiões da cidade, exigindo a mobilização de equipes municipais para atendimento às áreas afetadas.