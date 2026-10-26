26 de outubro de 2026
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LEGISLATIVO

Câmara vota regras para preços promocionais em mercados

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMC
Projeto exige clareza nos descontos de aplicativos e clubes de fidelidade; vereadores também analisam novo símbolo de acessibilidade.
Projeto exige clareza nos descontos de aplicativos e clubes de fidelidade; vereadores também analisam novo símbolo de acessibilidade.

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (26) um projeto de lei que pretende mudar a forma como supermercados, atacadistas e outros estabelecimentos comerciais apresentam os preços promocionais aos consumidores. A proposta exige maior transparência na divulgação de descontos vinculados a aplicativos, clubes de benefícios e programas de fidelidade, evitando que os clientes sejam surpreendidos com valores diferentes no momento do pagamento.

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O texto, de autoria do vereador Nick Schneider (PL), será analisado em primeira discussão durante a 61ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h. A pauta também inclui um projeto que prevê a adoção de um novo símbolo internacional de acessibilidade em Campinas.

Preços normais e promocionais deverão ter o mesmo destaque

O Projeto de Lei nº 40/2026 estabelece que supermercados, hipermercados, atacadistas, mercados e estabelecimentos semelhantes apresentem os valores de maneira clara, especialmente quando o consumidor precisar cumprir determinadas condições para obter descontos.

Pelo substitutivo apresentado pelo parlamentar, os descontos serão classificados em quatro modalidades: por produto, por participação em clubes de benefícios, por utilização de aplicativos e progressivos, concedidos conforme a quantidade de itens adquiridos.

Uma das principais mudanças é a exigência de que o preço normal e o promocional apareçam nas etiquetas com o mesmo destaque, acompanhados das informações necessárias para obter o desconto. Os estabelecimentos também deverão esclarecer se diferentes promoções podem ser acumuladas.

No caixa, o sistema de vendas deverá mostrar o valor original e o preço final de cada produto, tanto na tela quanto no documento fiscal. A proposta ainda proíbe que descontos anunciados para determinados itens sejam aplicados apenas sobre o total da compra, sem identificar quais mercadorias receberam o benefício.

O texto prevê penalidades para os estabelecimentos que descumprirem as regras e prazo de 18 meses, após a regulamentação, para adaptação. Esses pontos, entretanto, são alvo de uma emenda modificativa que também será votada pelos vereadores.

A Comissão de Constituição e Legalidade (CCL) apresentou parecer favorável ao substitutivo e à emenda.

Câmara também vota novo símbolo de acessibilidade

Outro projeto na pauta é o PL nº 242/2025, apresentado pela vereadora Debora Palermo (PL), que propõe a utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.

O desenho apresenta uma figura humana estilizada, com braços e pernas abertos, em substituição ao símbolo tradicional de uma pessoa em cadeira de rodas. A proposta busca representar de maneira mais abrangente as pessoas com deficiência, destacando conceitos de autonomia, inclusão e diversidade.

Pelo texto, o novo símbolo deverá ser utilizado em locais e serviços acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de materiais informativos e meios de comunicação.

A substituição das placas e sinalizações existentes seria gradual, acompanhando reformas, manutenções ou prazos definidos posteriormente pela regulamentação municipal. O projeto também recebeu parecer favorável da CCL.

Proposta envolve discussão nacional

A mudança do símbolo de acessibilidade também está em discussão no Congresso Nacional. A substituição do desenho tradicional chegou a ser aprovada pelo Legislativo federal, mas os dispositivos que determinavam a adoção do novo símbolo foram vetados pela Presidência da República em julho de 2026, durante a sanção da Lei Federal nº 15.459/2026.

O veto ainda aguarda análise do Congresso Nacional.

Os dois projetos municipais serão discutidos na sessão desta segunda-feira, a partir das 18h, no Plenário da Câmara de Campinas. Como estão em primeira discussão, ainda precisarão cumprir as demais etapas de tramitação antes de uma eventual transformação em lei.

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