A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (26) um projeto de lei que pretende mudar a forma como supermercados, atacadistas e outros estabelecimentos comerciais apresentam os preços promocionais aos consumidores. A proposta exige maior transparência na divulgação de descontos vinculados a aplicativos, clubes de benefícios e programas de fidelidade, evitando que os clientes sejam surpreendidos com valores diferentes no momento do pagamento.

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O texto, de autoria do vereador Nick Schneider (PL), será analisado em primeira discussão durante a 61ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h. A pauta também inclui um projeto que prevê a adoção de um novo símbolo internacional de acessibilidade em Campinas.

Preços normais e promocionais deverão ter o mesmo destaque

O Projeto de Lei nº 40/2026 estabelece que supermercados, hipermercados, atacadistas, mercados e estabelecimentos semelhantes apresentem os valores de maneira clara, especialmente quando o consumidor precisar cumprir determinadas condições para obter descontos.