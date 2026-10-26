O nível do Rio Capivari começou a baixar após as fortes chuvas do fim de semana, mas permanece acima da cota de transbordamento em Capivari. Na medição realizada às 6h12 desta segunda-feira (26), o rio estava com 2,54 metros, uma redução de 46 centímetros em relação aos 3 metros registrados às 19h07 de domingo (25).
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Apesar da queda, o nível ainda está 19 centímetros acima da cota de extravasamento, estabelecida em 2,35 metros. Por isso, a Defesa Civil mantém o município em estado de alerta e continua monitorando o comportamento do rio e as áreas sujeitas a inundações.
A elevação do nível foi provocada pelas chuvas intensas registradas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo, quando o município acumulou mais de 80 milímetros de precipitação em poucas horas. O volume fez o Rio Capivari ultrapassar sua calha e provocou alagamentos e bloqueios em diferentes pontos da cidade.
Três pontos continuam interditados
Com a redução do nível da água, parte das ruas que haviam sido bloqueadas durante o domingo já foi liberada. Entretanto, três locais permaneciam interditados na manhã desta segunda-feira:
- Rua Miguel Assad, no bairro Nova Aparecida;
- Rua João Moretto, no bairro Moreto;
- Cruzamento das ruas João Vaz e Antônio Pires, no Centro.
A Defesa Civil orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização, utilizarem caminhos alternativos e não tentarem atravessar áreas alagadas, especialmente onde houver correnteza.
Defesa Civil mantém cidade em alerta
Mesmo com a tendência de redução do nível do Rio Capivari, a situação ainda exige atenção devido ao acumulado de água e à possibilidade de novos impactos nas áreas próximas às margens.
Equipes municipais continuam acompanhando a evolução do cenário e poderão adotar novas medidas de segurança conforme a situação do rio.
A orientação é que moradores de áreas vulneráveis acompanhem os comunicados oficiais e sigam as recomendações dos agentes que atuam nos locais afetados.