O nível do Rio Capivari começou a baixar após as fortes chuvas do fim de semana, mas permanece acima da cota de transbordamento em Capivari. Na medição realizada às 6h12 desta segunda-feira (26), o rio estava com 2,54 metros, uma redução de 46 centímetros em relação aos 3 metros registrados às 19h07 de domingo (25).

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Apesar da queda, o nível ainda está 19 centímetros acima da cota de extravasamento, estabelecida em 2,35 metros. Por isso, a Defesa Civil mantém o município em estado de alerta e continua monitorando o comportamento do rio e as áreas sujeitas a inundações.

A elevação do nível foi provocada pelas chuvas intensas registradas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo, quando o município acumulou mais de 80 milímetros de precipitação em poucas horas. O volume fez o Rio Capivari ultrapassar sua calha e provocou alagamentos e bloqueios em diferentes pontos da cidade.