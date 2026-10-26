As fortes chuvas que atingiram Campinas durante o fim de semana provocaram pelo menos 27 ocorrências até as 18h deste domingo (25), incluindo alagamentos de residências, quedas de árvores, desabamentos de muros e deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil, foram registrados mais de 101 milímetros de chuva em apenas 24 horas, enquanto o acumulado das últimas 72 horas chegou a 159 milímetros.

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O balanço aponta sete residências atingidas por alagamentos, além de cinco quedas de muros e sete quedas de árvores ou galhos em diferentes regiões da cidade. Também houve registros de erosões, destelhamentos e imóveis com estruturas em situação de risco.

As ocorrências mobilizaram equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos, da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e de outras áreas da Prefeitura, responsáveis pelo atendimento aos moradores, retirada de árvores, limpeza e sinalização de vias.