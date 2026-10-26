As fortes chuvas que atingiram Campinas durante o fim de semana provocaram pelo menos 27 ocorrências até as 18h deste domingo (25), incluindo alagamentos de residências, quedas de árvores, desabamentos de muros e deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil, foram registrados mais de 101 milímetros de chuva em apenas 24 horas, enquanto o acumulado das últimas 72 horas chegou a 159 milímetros.
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O balanço aponta sete residências atingidas por alagamentos, além de cinco quedas de muros e sete quedas de árvores ou galhos em diferentes regiões da cidade. Também houve registros de erosões, destelhamentos e imóveis com estruturas em situação de risco.
As ocorrências mobilizaram equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos, da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e de outras áreas da Prefeitura, responsáveis pelo atendimento aos moradores, retirada de árvores, limpeza e sinalização de vias.
Sete casas foram atingidas por alagamentos
Os alagamentos em imóveis foram registrados nos bairros Jardim das Bandeiras, Santa Genebra, Jardim Novo Maracanã, Jardim Monte Cristo, DIC III, Santa Mônica e Recanto dos Dourados.
Em Sousas, a Prefeitura acompanha a situação das famílias afetadas pela inundação do Beco do Mokarzel, provocada pela cheia do Rio Atibaia. O avanço da água atingiu residências e exigiu a mobilização de equipes municipais.
A Secretaria Municipal de Saúde também enviou lotes de hipoclorito para auxiliar na higienização dos imóveis atingidos pelas enchentes.
Além dos alagamentos, o temporal provocou cinco quedas de muros e sete ocorrências envolvendo árvores e galhos. A Defesa Civil também identificou situações de erosão, deslizamento de terra e estruturas que exigem acompanhamento preventivo.
Todos os 25 parques e bosques foram fechados
O volume de chuva levou a Prefeitura a determinar o fechamento dos 25 parques, bosques e áreas públicas de lazer de Campinas neste domingo. A medida atingiu todas as regiões do município, após os acumulados ultrapassarem o limite de segurança de 80 milímetros em 72 horas.
A região Noroeste registrou o maior volume, com 154,1 milímetros, seguida pela Norte, com 134 milímetros, e pela Sul, com 128,1 milímetros. Na Centro-Leste, o acumulado chegou a 117,6 milímetros, enquanto a Sudoeste registrou 89,8 milímetros.
Os espaços das regiões Noroeste e Sudoeste já estavam fechados desde sábado (24). Com as chuvas da madrugada de domingo, a restrição foi ampliada para toda a cidade.
A medida busca prevenir acidentes em áreas arborizadas, principalmente diante do risco de queda de árvores e galhos provocado pelo solo encharcado.
Reabertura será avaliada nesta segunda-feira
A Prefeitura informou que vai reavaliar nesta segunda-feira (26) as condições para reabrir os parques e bosques. Até que uma nova decisão seja anunciada, a orientação é respeitar os bloqueios e evitar a circulação nas áreas interditadas.
Equipes municipais continuam trabalhando na limpeza de ruas, retirada de materiais, sinalização de pontos de risco e atendimento às áreas atingidas.
A Defesa Civil recomenda que os moradores não atravessem vias alagadas, evitem locais próximos a árvores com risco de queda e acompanhem os alertas oficiais, especialmente nas áreas próximas a rios e córregos.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.