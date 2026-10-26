O segundo turno levou 22.656 eleitores a mais às urnas em Campinas na comparação com a primeira votação das Eleições 2026. O comparecimento passou de 667.699 eleitores, em 4 de outubro, para 690.355 neste domingo (25).

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Com isso, a abstenção caiu de 205.914 para 183.211 eleitores. Foram 22.703 ausências a menos entre os dois turnos.

Em termos proporcionais, o índice de abstenção recuou de 23,57% no primeiro turno para 20,97% no segundo. O comparecimento, por sua vez, chegou a 79,03% do eleitorado apto considerado na totalização.