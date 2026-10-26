O segundo turno levou 22.656 eleitores a mais às urnas em Campinas na comparação com a primeira votação das Eleições 2026. O comparecimento passou de 667.699 eleitores, em 4 de outubro, para 690.355 neste domingo (25).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com isso, a abstenção caiu de 205.914 para 183.211 eleitores. Foram 22.703 ausências a menos entre os dois turnos.
Em termos proporcionais, o índice de abstenção recuou de 23,57% no primeiro turno para 20,97% no segundo. O comparecimento, por sua vez, chegou a 79,03% do eleitorado apto considerado na totalização.
A votação deste domingo contou com 873.566 eleitores aptos, segundo a totalização final do segundo turno. Desse total, pouco mais de 183 mil não compareceram.
Brancos e nulos caem 24%
Além da redução das ausências, menos eleitores que compareceram deixaram de escolher um dos candidatos à Presidência.
No primeiro turno, Campinas havia registrado 13.544 votos em branco e 20.935 nulos, totalizando 34.479 votos sem indicação válida de candidato. No segundo turno, foram 8.851 brancos e 17.368 nulos, soma de 26.219.
A redução foi de 8.260 votos, equivalente a aproximadamente 24%.
Separadamente, os votos em branco recuaram 34,6%, enquanto os nulos diminuíram cerca de 17% entre os dois turnos.
Mais votos válidos
A combinação entre maior comparecimento e menos votos brancos e nulos elevou o número de votos válidos.
No primeiro turno, foram registrados 633.220 votos válidos para presidente em Campinas. No segundo, o total chegou a 664.136, aumento de 30.916 votos.
Isso significa que, além dos 22,6 mil eleitores extras que compareceram, houve também uma parcela maior dos presentes que efetivamente escolheu um dos dois candidatos.
A redução da abstenção e dos votos sem escolha válida ajudou a ampliar o universo efetivamente utilizado na definição do resultado presidencial em Campinas no segundo turno.