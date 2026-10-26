Depois de um fim de semana marcado por chuvas intensas, alagamentos e quedas de árvores, Campinas deve ter uma segunda-feira (26) de tempo mais firme e temperaturas baixas. A previsão indica o retorno do sol entre nuvens, com mínima de 14°C e máxima de apenas 22°C, proporcionando um alívio após os temporais que atingiram a cidade e a região.
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A mudança no tempo está associada à entrada de uma massa de ar mais frio após a passagem da frente fria responsável pelas instabilidades do fim de semana. O amanhecer será frio, com sensação térmica próxima de 13°C, enquanto as temperaturas devem subir gradualmente ao longo da manhã.
Mesmo com o retorno do sol, a segunda-feira terá muitas nuvens e uma tarde de temperatura amena. Não há previsão de acumulados de chuva para o dia, embora não seja possível descartar completamente alguma precipitação isolada.
Ventos podem chegar a 40 km/h
Os ventos devem soprar predominantemente de sudeste, com rajadas de até 40 km/h, o que pode aumentar a sensação de frio, especialmente nas primeiras horas do dia.
A umidade relativa do ar continuará elevada, variando entre 63% e 93%, reflexo das condições atmosféricas após o período de chuvas.
A trégua será importante para Campinas, que enfrentou um fim de semana de transtornos provocados pelo elevado volume de precipitação. Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, a cidade registrou 101,3 milímetros de chuva, com ocorrências de alagamentos, quedas de árvores e interdições de vias.
Apesar da melhora prevista, a recomendação é manter a atenção em áreas que ainda possam apresentar consequências do solo encharcado e do transbordamento de rios e córregos.