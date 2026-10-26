Flávio Bolsonaro (PL) venceu o segundo turno das eleições presidenciais em Campinas, neste domingo, 25, com 360.222 votos, o equivalente a 54,24% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 303.914 votos, ou 45,76%.
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Com 100% das urnas totalizadas, a diferença entre os candidatos foi de 56.308 votos. No primeiro turno, Flávio também havia vencido em Campinas, com 329.733 votos (52,07%), enquanto Lula recebeu 241.972 votos (38,21%).
No segundo turno, o número de eleitores que compareceram às urnas aumentou. Foram 690.355 votantes, o equivalente a 79,03% do eleitorado apto, ante 667.699 (76,43%) no primeiro turno.
Votos brancos e nulos
Campinas registrou 8.851 votos em branco, correspondentes a 1,28% do total, e 17.368 votos nulos, que representam 2,52%.
Ao todo, foram contabilizados 664.136 votos válidos, equivalentes a 96,20% do total registrado no segundo turno.
Abstenção cai no segundo turno
A abstenção em Campinas caiu de 23,57% no primeiro turno para 20,97% no segundo. Dos 873.566 eleitores aptos a votar nesta segunda etapa, 183.211 não compareceram às urnas.
No primeiro turno, o município tinha 873.613 eleitores aptos, dos quais 205.914 deixaram de votar.
Lula é reeleito presidente do Brasil
Na apuração nacional, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República, com 51,76% dos votos (64.145.442). Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 48,24%, totalizando 59.775.583 votos.