Flávio Bolsonaro (PL) venceu o segundo turno das eleições presidenciais em Campinas, neste domingo, 25, com 360.222 votos, o equivalente a 54,24% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 303.914 votos, ou 45,76%.

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Com 100% das urnas totalizadas, a diferença entre os candidatos foi de 56.308 votos. No primeiro turno, Flávio também havia vencido em Campinas, com 329.733 votos (52,07%), enquanto Lula recebeu 241.972 votos (38,21%).

No segundo turno, o número de eleitores que compareceram às urnas aumentou. Foram 690.355 votantes, o equivalente a 79,03% do eleitorado apto, ante 667.699 (76,43%) no primeiro turno.