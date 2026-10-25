A Rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, foi interditada preventivamente na manhã deste domingo (25), em razão do elevado volume de chuvas registrado na cidade. O bloqueio foi realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para reduzir o risco de acidentes envolvendo quedas de árvores em uma das regiões mais arborizadas do município.

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A interdição ocorre após o acumulado de chuva ultrapassar 80 milímetros em 72 horas, limite estabelecido pela Prefeitura para a adoção de medidas preventivas. Neste domingo, todos os 25 parques e bosques públicos de Campinas foram fechados, incluindo o Bosque dos Jequitibás, localizado na região Centro-Leste, que registrou 117,6 milímetros de precipitação no período.

Segundo a Emdec, a restrição na General Marcondes Salgado busca evitar a circulação de veículos nas proximidades das árvores do Bosque enquanto persistirem as condições de risco.