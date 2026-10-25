A Rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, foi interditada preventivamente na manhã deste domingo (25), em razão do elevado volume de chuvas registrado na cidade. O bloqueio foi realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para reduzir o risco de acidentes envolvendo quedas de árvores em uma das regiões mais arborizadas do município.
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A interdição ocorre após o acumulado de chuva ultrapassar 80 milímetros em 72 horas, limite estabelecido pela Prefeitura para a adoção de medidas preventivas. Neste domingo, todos os 25 parques e bosques públicos de Campinas foram fechados, incluindo o Bosque dos Jequitibás, localizado na região Centro-Leste, que registrou 117,6 milímetros de precipitação no período.
Segundo a Emdec, a restrição na General Marcondes Salgado busca evitar a circulação de veículos nas proximidades das árvores do Bosque enquanto persistirem as condições de risco.
Veja como fica o trânsito na região
O bloqueio começa no acesso da via expressa Waldemar Paschoal à Rua General Marcondes Salgado, na lateral do Bosque dos Jequitibás.
Com a interdição, os motoristas são direcionados para a Avenida Aquidabã e a Rua Boaventura do Amaral, seguindo em direção à Avenida Moraes Salles.
Nos períodos de maior movimento, a Emdec poderá implantar uma operação de trânsito reversível no trecho da Rua Coronel Quirino, entre a Avenida Doutor Moraes Salles e a Rua General Marcondes Salgado. A medida dependerá da avaliação dos agentes em campo.
A região também passou a contar com uma câmera dedicada ao monitoramento do trânsito no entorno do Bosque, permitindo acompanhar a circulação e orientar eventuais mudanças na operação viária.
Chuva também provoca bloqueios em outras regiões
Além da General Marcondes Salgado, a Emdec informou que outros bloqueios preventivos estão sendo realizados em pontos de Campinas que registraram alagamentos durante a madrugada e a manhã deste domingo.
Na região da Lagoa do Taquaral, a pista interna da Avenida Heitor Penteado já permanece fechada aos domingos para a tradicional Operação Lagoa.
Equipes de mobilidade urbana continuam monitorando as vias afetadas pelas chuvas, com apoio das câmeras do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO).