A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento de todos os 25 parques, bosques e áreas públicas de lazer da cidade neste domingo (25), após o volume acumulado de chuvas ultrapassar o limite de segurança em todas as regiões do município. A decisão amplia a restrição que já estava em vigor desde sábado (24) nas regiões Noroeste e Sudoeste. A situação será reavaliada nesta segunda-feira (26).

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A medida segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que estabelece a suspensão da visitação pública quando o acumulado de chuva atinge 80 milímetros em um período de 72 horas. A restrição é preventiva e busca reduzir os riscos de acidentes em áreas verdes, especialmente quedas de árvores e galhos.

A região Noroeste apresenta o maior acumulado de chuva, com 154,1 milímetros nas últimas 72 horas, seguida pela Norte, com 134 milímetros, e pela Sul, com 128,1 milímetros. Na região Centro-Leste, foram registrados 117,6 milímetros, enquanto a Sudoeste acumulou 89,8 milímetros. Todos os índices estão acima do limite estabelecido pela Prefeitura.