A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento de todos os 25 parques, bosques e áreas públicas de lazer da cidade neste domingo (25), após o volume acumulado de chuvas ultrapassar o limite de segurança em todas as regiões do município. A decisão amplia a restrição que já estava em vigor desde sábado (24) nas regiões Noroeste e Sudoeste. A situação será reavaliada nesta segunda-feira (26).
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A medida segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que estabelece a suspensão da visitação pública quando o acumulado de chuva atinge 80 milímetros em um período de 72 horas. A restrição é preventiva e busca reduzir os riscos de acidentes em áreas verdes, especialmente quedas de árvores e galhos.
A região Noroeste apresenta o maior acumulado de chuva, com 154,1 milímetros nas últimas 72 horas, seguida pela Norte, com 134 milímetros, e pela Sul, com 128,1 milímetros. Na região Centro-Leste, foram registrados 117,6 milímetros, enquanto a Sudoeste acumulou 89,8 milímetros. Todos os índices estão acima do limite estabelecido pela Prefeitura.
Fechamento foi ampliado após chuvas da madrugada
Os parques das regiões Noroeste e Sudoeste já estavam fechados desde sábado, quando os acumulados haviam ultrapassado o limite de segurança. Com as chuvas registradas durante a madrugada deste domingo, a Prefeitura estendeu a medida às regiões Norte, Sul e Centro-Leste, deixando todos os espaços municipais indisponíveis para visitação.
A decisão ocorre justamente no domingo do segundo turno das eleições, quando Campinas também está sob atenção das autoridades devido à previsão de temporais. O solo encharcado aumenta a preocupação com a estabilidade de árvores e a segurança dos frequentadores das áreas verdes.
A Prefeitura informou que a situação dos parques será reavaliada nesta segunda-feira (26), conforme as condições meteorológicas e os critérios de segurança estabelecidos pelo decreto municipal.
A população deve respeitar os bloqueios de acesso e evitar a circulação nas áreas verdes enquanto as restrições estiverem em vigor.
A relação completa dos espaços públicos pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas.