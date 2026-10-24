24 de outubro de 2026
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CHUVAS

Acúmulo de 135 mm leva Campinas a fechar sete parques

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Região Noroeste acumulou 135,4 mm em 72 horas, enquanto Sudoeste registrou 84,6 mm; fechamento será reavaliado no domingo.
Região Noroeste acumulou 135,4 mm em 72 horas, enquanto Sudoeste registrou 84,6 mm; fechamento será reavaliado no domingo.

A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento de sete parques, bosques e áreas de lazer neste sábado (24), após o volume de chuva ultrapassar o limite de segurança nas regiões Noroeste e Sudoeste da cidade. A medida é preventiva e busca evitar acidentes em áreas verdes, especialmente diante do risco de quedas de árvores e galhos provocado pelo solo encharcado.

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Segundo a Defesa Civil, a região Noroeste acumulou 135,4 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, enquanto a Sudoeste registrou 84,6 milímetros. Os dois índices ultrapassaram o limite de 80 milímetros estabelecido pela Prefeitura para a suspensão da visitação pública.

A restrição segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que determina o fechamento de parques e bosques quando o acumulado de precipitação atinge 80 milímetros em um intervalo de 72 horas.

Os espaços públicos das regiões Sul, Leste e Norte permanecem abertos neste sábado. A situação dos parques fechados será reavaliada neste domingo (25), quando também há previsão de chuva forte em Campinas.

Confira os sete espaços fechados

Região Noroeste — acumulado de 135,4 mm

  • Bosque Valença – Centro de Lazer Ferdinando Tilli.

Região Sudoeste — acumulado de 84,6 mm

  • Bosque Augusto Ruschi;
  • Bosque dos Cambarás;
  • Parque Ecológico Dom Bosco;
  • Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);
  • Parque Municipal Luciano do Valle;
  • Praça da Juventude Alessandro Monare.

A relação completa de parques e bosques municipais pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas.

Domingo terá risco de novos temporais

O fechamento ocorre em um fim de semana marcado por instabilidade meteorológica na Região Metropolitana de Campinas. A previsão para domingo (25), dia do segundo turno das eleições, indica possibilidade de chuvas volumosas, raios e rajadas de vento.

Com o solo já encharcado pelo acumulado dos últimos dias, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em locais com árvores de grande porte, encostas e pontos sujeitos a alagamentos.

A Prefeitura orienta a população a respeitar as restrições de acesso às áreas verdes e acompanhar os comunicados oficiais sobre eventuais mudanças no funcionamento dos parques.

Telefones de emergência

Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a população pode acionar os seguintes serviços:

  • 199 – Defesa Civil: alagamentos, inundações e quedas de árvores.
  • 118 – Emdec: emergências e problemas no trânsito.
  • 193 – Corpo de Bombeiros: incêndios e outras situações de emergência.
  • 156 – Prefeitura: solicitações de vistoria para poda ou retirada de árvores.

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