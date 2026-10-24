A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento de sete parques, bosques e áreas de lazer neste sábado (24), após o volume de chuva ultrapassar o limite de segurança nas regiões Noroeste e Sudoeste da cidade. A medida é preventiva e busca evitar acidentes em áreas verdes, especialmente diante do risco de quedas de árvores e galhos provocado pelo solo encharcado.
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Segundo a Defesa Civil, a região Noroeste acumulou 135,4 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, enquanto a Sudoeste registrou 84,6 milímetros. Os dois índices ultrapassaram o limite de 80 milímetros estabelecido pela Prefeitura para a suspensão da visitação pública.
A restrição segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que determina o fechamento de parques e bosques quando o acumulado de precipitação atinge 80 milímetros em um intervalo de 72 horas.
Os espaços públicos das regiões Sul, Leste e Norte permanecem abertos neste sábado. A situação dos parques fechados será reavaliada neste domingo (25), quando também há previsão de chuva forte em Campinas.
Confira os sete espaços fechados
Região Noroeste — acumulado de 135,4 mm
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Bosque Valença – Centro de Lazer Ferdinando Tilli.
Região Sudoeste — acumulado de 84,6 mm
- Bosque Augusto Ruschi;
- Bosque dos Cambarás;
- Parque Ecológico Dom Bosco;
- Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone);
- Parque Municipal Luciano do Valle;
- Praça da Juventude Alessandro Monare.
A relação completa de parques e bosques municipais pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas.
Domingo terá risco de novos temporais
O fechamento ocorre em um fim de semana marcado por instabilidade meteorológica na Região Metropolitana de Campinas. A previsão para domingo (25), dia do segundo turno das eleições, indica possibilidade de chuvas volumosas, raios e rajadas de vento.
Com o solo já encharcado pelo acumulado dos últimos dias, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em locais com árvores de grande porte, encostas e pontos sujeitos a alagamentos.
A Prefeitura orienta a população a respeitar as restrições de acesso às áreas verdes e acompanhar os comunicados oficiais sobre eventuais mudanças no funcionamento dos parques.
Telefones de emergência
Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a população pode acionar os seguintes serviços:
- 199 – Defesa Civil: alagamentos, inundações e quedas de árvores.
- 118 – Emdec: emergências e problemas no trânsito.
- 193 – Corpo de Bombeiros: incêndios e outras situações de emergência.
- 156 – Prefeitura: solicitações de vistoria para poda ou retirada de árvores.