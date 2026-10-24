A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento de sete parques, bosques e áreas de lazer neste sábado (24), após o volume de chuva ultrapassar o limite de segurança nas regiões Noroeste e Sudoeste da cidade. A medida é preventiva e busca evitar acidentes em áreas verdes, especialmente diante do risco de quedas de árvores e galhos provocado pelo solo encharcado.

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Segundo a Defesa Civil, a região Noroeste acumulou 135,4 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, enquanto a Sudoeste registrou 84,6 milímetros. Os dois índices ultrapassaram o limite de 80 milímetros estabelecido pela Prefeitura para a suspensão da visitação pública.

A restrição segue o Decreto Municipal nº 24.684, de 13 de outubro de 2026, que determina o fechamento de parques e bosques quando o acumulado de precipitação atinge 80 milímetros em um intervalo de 72 horas.